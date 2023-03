Polska artystka miała proroczy sen o Meghan Markle i księciu Harrym! Szokująca treść wizji

Hakiel podszedł do Kurzajewskiego. Nie uwierzycie, co mu powiedział!

Riya Sokół miała proroczy sen o księciu Harrym i Meghan Markle! "Miałam poczucie, że to się zdarzy"

Pati Sokół, dziś Riya Sokół to polska wokalistka, a od jakiegoś czasu także organizatorka kursów na temat sensu życia. "Na kursie OBFITOŚĆ „wpoję” w Ciebie oczywistość Twojej NIEZALEŻNOŚCI od wszystkiego co Cię otacza. Oczywistości, że jesteś mocniejszy niż Ci się wydaje. Oczywistość, że jesteś MIŁOŚCIĄ I OBFITOŚCIĄ" - kusi na swoim Instagramie. Teraz artystka udzieliła zaskakującego wywiadu dla "Jastrząb Post". Tego nikt się nie spodziewał! Riya Sokół ujawniła, że doświadczyła we śnie proroczej wizji na temat... brytyjskiej rodziny królewskiej! To niewiarygodne, co przyśniło się Polce na temat Meghan Markle i księcia Harry'ego!

"Przysięgam. Że pogodziłam księcia Harrego z resztą rodziny królewskiej"

"Śniło mi się trzy dni temu, że pogodziłam ich ze sobą. Przysięgam. Że pogodziłam księcia Harrego z resztą rodziny królewskiej. Jak się obudziłam, to miałam takie poczucie, że to się zdarzy" - wieszczy piosenkarka-coach. To nie wszystko! Riya Sokół już zaczęła wywierać zbawienny wpływ na brytyjską monarchię, wysyłając royalsom swoje dzieła: "Księżna Kate otrzymała moją płytę, którą stworzyłam wraz z jedną marką dla mam. Ona powstała pod wpływem mojego przepięknego procesu bycia mamą dla dwóch córek i ta płyta trafiła do rąk księżnej Kate, co było dla nas ogromnym zaszczytem, to, że mój głos mógł wylądować w rodzinie królewskiej, a ta płyta wylądowała u niej w wersji angielskiej" - ujawnia Riya "Jastrząb Post", a na pytanie o to, czy dostała odpowiedź, mówi: "Nie ja personalnie, ale wiem, że firma otrzymała bardzo piękną recenzję tej płyty".

