Drobno pokrusz i sypnij pod jukę w ogrodzie. Szalenie zagęści się od nowych liści, aż sąsiedzi oniemieją z wrażenia. Domowy nawóz do juki ogrodowej

Juka ogrodowa, choć znana z odporności, potrzebuje wsparcia, aby zachować bujny wygląd i uniknąć żółknięcia liści.

Eksperci ogrodniczy polecają zaskakująco prosty, domowy nawóz ze skorupek jajek, który dostarcza roślinie niezbędnego wapnia.

Odkryj, jak prawidłowo zastosować ten naturalny preparat, by Twoja juka szalenie zagęściła się od nowych liści i kwitła jak nigdy dotąd.

Domowy nawóz do juki ogrodowej. Z czego można go przygotować?

Juka ogrodowa jest jedną z najczęściej spotykanych roślin ozdobnych w ogrodach Polaków. Nie tylko stanowią elegancką ozdobę ogrodu, ale przede wszystkim są roślinami niewymagającymi. Zacznijmy od tego, że juka to roślina, której naturalnym środowiskiem występowania są kraje ciepłe, dlatego nie straszne im słońce i bez problemu poradzą sobie z okresami susz. A jak dbać o jukę ogrodową, aby prezentowała się okazale i nie żółkła? Oprócz nawadniania nie zapominajmy o nawożeniu juki. Dzięki temu będzie odporna na wszelkie choroby, szkodniki i będzie rosła, jak szalona. Oczywiście przepisów na domowe nawozy do juki ogrodowej jest wiele. Można stosować między innymi fusy z kawy, czy skórki banana. Często polecanym nawozem są także skorupki jajek. Jak je stosować, aby odżywić jukę ogrodową?

Drobno pokrusz i sypnij pod jukę w ogrodzie. Szalenie zagęści się od nowych liści

Zacznijmy od tego, że skorupki jaj to doskonałe źródło wapnia, który jest ważny dla mocnych ścian komórkowych i ogólnej kondycji rośliny. Przygotowanie tego domowego nawozu do juki ogrodowej jest niezwykle proste. Wystarczy rozgnieść lub najlepiej zmielić na drobny mak skorupki z kilku jaj. Następnie podsypujemy powstałym proszkiem ziemię wokół juki i mieszamy z glebą. Pod wpływem wilgoci wapń stopniowo zacznie uwalniać się do gleby.

Uprawa juki ogrodowej. Jak o nią dbać, aby pięknie rosła?

Jak już wspomniałam juka ogrodowa jest niezwykłe łatwa w uprawie. Roślina lubi gleby przepuszczalne, szczególnie piaszczyste. Latem należy podlewać ją raz na 7-10 dni. Z kolei zimą zaleca się podlewanie raz na 2-3 tygodnie. Stanowisko dla juki ogrodowej powinno być dobrze nasłonecznione, ponieważ roślina ta rozwija się najlepiej w pełnym słońcu, a półcień może hamować jej wzrost.

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