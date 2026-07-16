Kolekcja „Biały Lotos” już w Pepco. Luksusowe dodatki za grosze

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-16 11:36

Miłośnicy serialu „Biały Lotos” mają powody do świętowania. Sieć Pepco wprowadziła limitowaną kolekcję nawiązującą do popularnego hitu HBO Original, pozwalającą poczuć atmosferę ekskluzywnych wakacji we własnym domu. W ofercie znalazły się stylowe akcesoria do wielu pomieszczeń, a ich ceny, zgodnie ze standardami marki, są niezwykle niskie. Za niektóre elementy zapłacimy tylko kilkanaście złotych.

Kobieta w sklepie Pepco ogląda kubek z kolekcji Biały Lotos. O luksusowych dodatkach za grosze przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Znana sieć sklepów zaprezentowała nową, ograniczoną czasowo ofertę akcesoriów wyposażenia wnętrz, inspirowaną słynnym na całym świecie formatem rozrywkowym.
  • Celem tej nowej kolekcji jest wprowadzenie do domów atmosfery ekskluzywnego relaksu dzięki bogatej ofercie stylowych elementów do różnych pokoi.
  • Produkty z tej serii wyróżniają się niezwykle korzystnymi cenami, co pozwala na urządzenie eleganckiego wnętrza bez dużych wydatków.
  • Ze względu na limitowany charakter asortymentu oraz duże zapotrzebowanie, najlepiej szybko sprawdzić dostępność w sklepach, by nie stracić szansy na kupno tych wyjątkowych ozdób.
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Galeria zdjęć 19

Najświeższa kolekcja charakteryzuje się stonowaną, bliską naturze paletą barw. Główną rolę grają tu odcienie bieli, beżu i zieleni, a centralnym elementem graficznym jest kwiat lotosu, symbolizujący odpoczynek i dalekie podróże. Seria ta jest idealna dla miłośników delikatnych ozdób pragnących przenieść do swoich czterech kątów aurę prestiżowego kurortu. Wiele z oferowanych przedmiotów można swobodnie komponować, tworząc zgraną stylistycznie przestrzeń w sypialni, jadalni czy pokoju dziennym.

Cała linia wygląda niezwykle gustownie i doskonale sprawdzi się na co dzień oraz w trakcie wakacyjnych spotkań z najbliższymi. W asortymencie Pepco nie zabrakło również wielu akcesoriów kuchennych. W sprzedaży dostępne są między innymi:

  • filiżanka ze spodkiem ze wzorem lotosu – 25 zł,
  • kubek z motywem kwiatowym – 20 zł,
  • deska do podawania przekąsek – 40 zł,
  • drewniane sztućce do sałatek – 22 zł,
  • pojemna salaterka – 40 zł,
  • bieżnik stołowy – 20 zł.

Biały Lotos w Pepco

Fani tkanin ozdobnych także wyszukają coś interesującego. W ofercie Pepco pojawił się komplet pościeli z wizerunkiem kwiatów lotosu za 90 zł, a także ozdobne poszewki i zasłony w spójnym stylu. Takie elementy pozwalają na wykreowanie przestrzeni rodem z ekskluzywnych hoteli znanych z telewizyjnego ekranu. To jednak nie wszystko. Kolekcja obejmuje także stylowe dodatki do sypialni i salonu, z których najbardziej wyróżniają się:

  • lampa LED imitująca kwiat lotosu – 55 zł,
  • podkładka na stół w kształcie lotosu – 12 zł,
  • dyfuzor o zapachu lotosu – 25 zł,
  • poduszka dekoracyjna z kwiecistym wzorem – 35 zł,
  • ozdobna taca z drewna – 50 zł,
  • ramka na fotografie – 18 zł.

Są to elementy, które z łatwością potrafią odświeżyć wygląd każdego pomieszczenia.

W ramach kolekcji można nabyć również łazienkowe dywaniki, doniczki z ceramiki, obrazy ścienne i zasłony, dające możliwość aranżacji niemal całego domu w spójnej estetyce. Artykuły powiązane ze znanymi produkcjami filmowymi z reguły przyciągają rzesze kupujących. W tym przypadku Pepco zdecydowało się na klasyczny styl i elegancję, co sprawia, że oferta przyciągnie nie tylko sympatyków „Białego Lotosu”, ale i poszukiwaczy modnych dekoracji w dobrych cenach. Jeśli pragniesz poczuć w domu atmosferę letniego wypoczynku, warto odwiedzić sklepy Pepco. Ceny startują od 12 zł, a z uwagi na limitowaną edycję, najbardziej pożądane towary mogą błyskawicznie zniknąć z asortymentu.

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