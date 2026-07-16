Kolekcja „Biały Lotos” już w Pepco. Luksusowe dodatki za grosze

- Znana sieć sklepów zaprezentowała nową, ograniczoną czasowo ofertę akcesoriów wyposażenia wnętrz, inspirowaną słynnym na całym świecie formatem rozrywkowym.
- Celem tej nowej kolekcji jest wprowadzenie do domów atmosfery ekskluzywnego relaksu dzięki bogatej ofercie stylowych elementów do różnych pokoi.
- Produkty z tej serii wyróżniają się niezwykle korzystnymi cenami, co pozwala na urządzenie eleganckiego wnętrza bez dużych wydatków.
- Ze względu na limitowany charakter asortymentu oraz duże zapotrzebowanie, najlepiej szybko sprawdzić dostępność w sklepach, by nie stracić szansy na kupno tych wyjątkowych ozdób.
Najświeższa kolekcja charakteryzuje się stonowaną, bliską naturze paletą barw. Główną rolę grają tu odcienie bieli, beżu i zieleni, a centralnym elementem graficznym jest kwiat lotosu, symbolizujący odpoczynek i dalekie podróże. Seria ta jest idealna dla miłośników delikatnych ozdób pragnących przenieść do swoich czterech kątów aurę prestiżowego kurortu. Wiele z oferowanych przedmiotów można swobodnie komponować, tworząc zgraną stylistycznie przestrzeń w sypialni, jadalni czy pokoju dziennym.
Cała linia wygląda niezwykle gustownie i doskonale sprawdzi się na co dzień oraz w trakcie wakacyjnych spotkań z najbliższymi. W asortymencie Pepco nie zabrakło również wielu akcesoriów kuchennych. W sprzedaży dostępne są między innymi:
- filiżanka ze spodkiem ze wzorem lotosu – 25 zł,
- kubek z motywem kwiatowym – 20 zł,
- deska do podawania przekąsek – 40 zł,
- drewniane sztućce do sałatek – 22 zł,
- pojemna salaterka – 40 zł,
- bieżnik stołowy – 20 zł.
Biały Lotos w Pepco
Fani tkanin ozdobnych także wyszukają coś interesującego. W ofercie Pepco pojawił się komplet pościeli z wizerunkiem kwiatów lotosu za 90 zł, a także ozdobne poszewki i zasłony w spójnym stylu. Takie elementy pozwalają na wykreowanie przestrzeni rodem z ekskluzywnych hoteli znanych z telewizyjnego ekranu. To jednak nie wszystko. Kolekcja obejmuje także stylowe dodatki do sypialni i salonu, z których najbardziej wyróżniają się:
- lampa LED imitująca kwiat lotosu – 55 zł,
- podkładka na stół w kształcie lotosu – 12 zł,
- dyfuzor o zapachu lotosu – 25 zł,
- poduszka dekoracyjna z kwiecistym wzorem – 35 zł,
- ozdobna taca z drewna – 50 zł,
- ramka na fotografie – 18 zł.
Są to elementy, które z łatwością potrafią odświeżyć wygląd każdego pomieszczenia.
W ramach kolekcji można nabyć również łazienkowe dywaniki, doniczki z ceramiki, obrazy ścienne i zasłony, dające możliwość aranżacji niemal całego domu w spójnej estetyce. Artykuły powiązane ze znanymi produkcjami filmowymi z reguły przyciągają rzesze kupujących. W tym przypadku Pepco zdecydowało się na klasyczny styl i elegancję, co sprawia, że oferta przyciągnie nie tylko sympatyków „Białego Lotosu”, ale i poszukiwaczy modnych dekoracji w dobrych cenach. Jeśli pragniesz poczuć w domu atmosferę letniego wypoczynku, warto odwiedzić sklepy Pepco. Ceny startują od 12 zł, a z uwagi na limitowaną edycję, najbardziej pożądane towary mogą błyskawicznie zniknąć z asortymentu.
Zobacz też: Jamniki opanowały półki w Pepco. Nowa kolekcja z motywem psa to prawdziwy hit cenowy