Kolekcja „Biały Lotos” już w Pepco. Luksusowe dodatki za grosze

Znana sieć sklepów zaprezentowała nową, ograniczoną czasowo ofertę akcesoriów wyposażenia wnętrz, inspirowaną słynnym na całym świecie formatem rozrywkowym.

Celem tej nowej kolekcji jest wprowadzenie do domów atmosfery ekskluzywnego relaksu dzięki bogatej ofercie stylowych elementów do różnych pokoi.

Produkty z tej serii wyróżniają się niezwykle korzystnymi cenami, co pozwala na urządzenie eleganckiego wnętrza bez dużych wydatków.

Ze względu na limitowany charakter asortymentu oraz duże zapotrzebowanie, najlepiej szybko sprawdzić dostępność w sklepach, by nie stracić szansy na kupno tych wyjątkowych ozdób.

19

Najświeższa kolekcja charakteryzuje się stonowaną, bliską naturze paletą barw. Główną rolę grają tu odcienie bieli, beżu i zieleni, a centralnym elementem graficznym jest kwiat lotosu, symbolizujący odpoczynek i dalekie podróże. Seria ta jest idealna dla miłośników delikatnych ozdób pragnących przenieść do swoich czterech kątów aurę prestiżowego kurortu. Wiele z oferowanych przedmiotów można swobodnie komponować, tworząc zgraną stylistycznie przestrzeń w sypialni, jadalni czy pokoju dziennym.

Cała linia wygląda niezwykle gustownie i doskonale sprawdzi się na co dzień oraz w trakcie wakacyjnych spotkań z najbliższymi. W asortymencie Pepco nie zabrakło również wielu akcesoriów kuchennych. W sprzedaży dostępne są między innymi:

filiżanka ze spodkiem ze wzorem lotosu – 25 zł,

kubek z motywem kwiatowym – 20 zł,

deska do podawania przekąsek – 40 zł,

drewniane sztućce do sałatek – 22 zł,

pojemna salaterka – 40 zł,

bieżnik stołowy – 20 zł.

Biały Lotos w Pepco

Fani tkanin ozdobnych także wyszukają coś interesującego. W ofercie Pepco pojawił się komplet pościeli z wizerunkiem kwiatów lotosu za 90 zł, a także ozdobne poszewki i zasłony w spójnym stylu. Takie elementy pozwalają na wykreowanie przestrzeni rodem z ekskluzywnych hoteli znanych z telewizyjnego ekranu. To jednak nie wszystko. Kolekcja obejmuje także stylowe dodatki do sypialni i salonu, z których najbardziej wyróżniają się:

lampa LED imitująca kwiat lotosu – 55 zł,

podkładka na stół w kształcie lotosu – 12 zł,

dyfuzor o zapachu lotosu – 25 zł,

poduszka dekoracyjna z kwiecistym wzorem – 35 zł,

ozdobna taca z drewna – 50 zł,

ramka na fotografie – 18 zł.

Są to elementy, które z łatwością potrafią odświeżyć wygląd każdego pomieszczenia.

W ramach kolekcji można nabyć również łazienkowe dywaniki, doniczki z ceramiki, obrazy ścienne i zasłony, dające możliwość aranżacji niemal całego domu w spójnej estetyce. Artykuły powiązane ze znanymi produkcjami filmowymi z reguły przyciągają rzesze kupujących. W tym przypadku Pepco zdecydowało się na klasyczny styl i elegancję, co sprawia, że oferta przyciągnie nie tylko sympatyków „Białego Lotosu”, ale i poszukiwaczy modnych dekoracji w dobrych cenach. Jeśli pragniesz poczuć w domu atmosferę letniego wypoczynku, warto odwiedzić sklepy Pepco. Ceny startują od 12 zł, a z uwagi na limitowaną edycję, najbardziej pożądane towary mogą błyskawicznie zniknąć z asortymentu.

Zobacz też: Jamniki opanowały półki w Pepco. Nowa kolekcja z motywem psa to prawdziwy hit cenowy