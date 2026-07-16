Zaskakujący składnik do naleśników. Dzięki niemu zawsze wyjdą sprężyste i niezwykle puszyste

KLJU
2026-07-16 10:55

Naleśniki od lat królują na polskich stołach, niezależnie od tego, czy podajemy je w formie słodkiego deseru, czy wytrawnego dania głównego. Kluczem do kulinarnego sukcesu jest ich odpowiednia tekstura. Aby usmażyć idealnie puszyste i elastyczne placki, warto sięgnąć po jeden nieoczywisty dodatek do ciasta.

Trzy zwinięte naleśniki polane czekoladą i udekorowane owocami. O przepisie ze skyrem przeczytasz na SE.
Autor: timolina/ Freepik.com
  • Chociaż naleśniki są klasykiem polskiej kuchni, osiągnięcie idealnej puszystości i sprężystości, która zapobiega ich rwaniu, bywa często wyzwaniem.
  • Istnieje prosta modyfikacja przepisu, polegająca na dodaniu pewnego niekonwencjonalnego składnika, który całkowicie odmieni konsystencję ciasta.
  • Poznaj ten sprytny trik kulinarny, dzięki któremu twoje naleśniki zawsze będą wychodzić doskonale delikatne i elastyczne, bez względu na nadzienie.

Jak usmażyć idealne naleśniki? Ten trik zmienia wszystko

Naleśniki należą do najpopularniejszych potraw w Polsce, jednak przygotowanie ciasta o perfekcyjnej strukturze często bywa wyzwaniem. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie do masy nietypowego składnika, który całkowicie odmienia właściwości placków, zapewniając im niezwykłą miękkość i zapobiegając rozrywaniu. Warto wypróbować ten prosty patent, by za każdym razem cieszyć się elastycznymi naleśnikami, które dosłownie rozpływają się w ustach.

Receptura na ciasto naleśnikowe pozornie nie kryje w sobie żadnych tajemnic, ale osiągnięcie wymarzonej konsystencji to już wyższa szkoła jazdy. Zależy nam przecież na tym, by placki były miękkie i lekkie, a zarazem na tyle elastyczne, by bez trudu się zwijały i nie pękały na patelni. Dobrze usmażone ciasto musi trzymać formę zarówno przy słodkich dodatkach, jak i cięższych farszach mięsno-warzywnych. Żeby uzyskać tak zadowalający efekt, opłaca się nieco poeksperymentować i odejść od klasycznego przepisu.

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Dodaj ten białkowy napój do ciasta na naleśniki. Będą puszyste i sprężyste

Rewelacyjnym patentem okazuje się wykorzystanie pitnego skyru. Ten gęsty, bogaty w białko napój mleczny diametralnie poprawia teksturę gotowych placków. Wysoka zawartość protein sprawia, że ciasto staje się znacznie bardziej elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne w trakcie obróbki termicznej. Pozwala to na wylewanie na patelnię cieniutkich warstw, bez obaw o ich rozerwanie przy obracaniu. Dodatkowo kwas mlekowy ze skyru wchodzi w reakcję z substancjami spulchniającymi, co skutkuje powstaniem drobnych pęcherzyków gazu w masie. Właśnie dzięki temu naleśniki wychodzą nieziemsko puszyste. Minimalna ilość tłuszczu w tym produkcie gwarantuje też, że placki długo zachowują pożądaną wilgotność.

Zastosowanie tego triku jest banalnie proste. Wystarczy, że część mleka bądź wody z podstawowej receptury zastąpimy pitnym skyrem. Na początek dobrym rozwiązaniem będzie wymieszanie płynów w równych proporcjach, a w miarę nabierania wprawy można te proporcje modyfikować pod własny gust. Niektórzy kucharze idą o krok dalej i całkowicie rezygnują z tradycyjnego mleka na rzecz skyru, by jeszcze mocniej podkręcić strukturę ciasta.

Wprowadzenie tej jednej drobnej modyfikacji to gwarancja idealnie sprężystych i puszystych naleśników na każdym talerzu.

Jak zrobić NALEŚNIKI idealne?
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