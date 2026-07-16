Pociąg z ogromną siłą uderzył w osobówkę. Silnik wyleciał z auta! [ZDJĘCIA]

Zdarzenie miało miejsce w środę, 15 lipca w godzinach popołudniowych w miejscowości Suchorzew (gmina Pleszew). Według informacji przekazanych przez lokalny portal pleszew24.info, pociąg pasażerski Kolei Wielkopolskich zmierzający od strony Kotlina uderzył w volkswagena passata na niestrzeżonym przejeździe.

Pojazdem kierował mieszkaniec Suchorzewa. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna jechał w pojedynkę, a jego dom znajduje się niedaleko miejsca wypadku.

Uderzenie miało potężną siłę. Serwis pleszew24.info donosi, że z rozbitego volkswagena wypadł silnik, a same auto znalazło się na pobliskim polu. Patrząc na skalę uszkodzeń, przetrwanie kierowcy można nazwać prawdziwym cudem.

Mężczyzna był uwięziony w zniszczonym pojeździe. Straż pożarna musiała zastosować narzędzia hydrauliczne, aby wydobyć go na zewnątrz. Następnie rannym zajął się zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście jego rany nie stanowiły zagrożenia dla życia.

Przyczyny tego zdarzenia będą badane przez powołane do tego służby.

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