Pogoda dla Poznania na weekend 17-19 lipca

Początek weekendu w Poznaniu zapowiada się wyjątkowo gorąco. Piątek, 17 lipca, będzie najcieplejszym dniem tego okresu, z maksymalną temperaturą sięgającą około 34 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę również będzie bardzo ciepła, bo termometry nie wskażą mniej niż 18°C. Tej letniej aurze będą jednak towarzyszyć słabe opady deszczu. Wiatr pozostanie umiarkowany, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Gwałtowne ochłodzenie w sobotę

Już sobota, 18 lipca, przyniesie zupełnie inną pogodę i gwałtowny spadek temperatury. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą już tylko około 25°C, co będzie wyraźnym ochłodzeniem w porównaniu do upalnego piątku. Noc pozostanie dość ciepła, z temperaturą minimalną w okolicach 17 stopni. Niebo nad miastem będzie w większości pokryte chmurami, ale opady deszczu praktycznie ustaną. Wiatr nieco przybierze na sile, a jego prędkość wzrośnie do około 5 m/s.

Spokojna i chłodniejsza niedziela

Ostatni dzień weekendu, niedziela 19 lipca, przyniesie kontynuację chłodniejszej aury i okaże się najzimniejszym dniem tego okresu. Temperatura w ciągu dnia będzie zbliżona do sobotniej i wyniesie maksymalnie 24 stopnie. Wyraźnie chłodniej zrobi się natomiast po zmroku – nocą słupki rtęci mogą spaść do zaledwie 15°C. Tego dnia prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu, a zachmurzenie określane jest jako umiarkowane. Wiatr nieznacznie osłabnie, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak zaplanować weekend w Poznaniu?

Tak zmienna aura będzie wymagała od mieszkańców elastyczności w planach. Gorący, ale jednocześnie deszczowy piątek może sprzyjać szukaniu ochłody w klimatyzowanych miejscach, choć krótkie wyjścia na zewnątrz również będą możliwe, o ile będziemy przygotowani na opady. Znacznie lepsze warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu pojawią się w sobotę i niedzielę. Chłodniejsza i bezdeszczowa pogoda stworzy idealną okazję do długich spacerów, wycieczek rowerowych czy spotkań w miejskich parkach bez obaw o męczący upał.

Dane pogodowe: OpenWeather