Wyjątkowe narodziny w Śląskim ZOO. Młode mogą kiedyś wrócić na łono natury

Ogromna radość zapanowała w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Na świat przyszły tam dwa urocze rysie karpackie. Rodzicami maluchów są Rysik i Grenderah, którzy sprowadzili się do Chorzowa w ubiegłym roku i jest to ich debiutancki miot.

To wydarzenie ma ogromne znaczenie dla ochrony tego pięknego drapieżnika. Młode rysie urodziły się w ramach międzynarodowego programu Linking Lynx, który stawia sobie za cel odtworzenie populacji rysia karpackiego na Starym Kontynencie. Jeżeli maluchy będą zdrowo rosły i spełnią określone warunki, istnieje szansa, że w przyszłości zasilą stado żyjące w naturalnych warunkach.

– Jeśli młode będą prawidłowo się rozwijać i spełnią wszystkie wymagania programu, w przyszłości mogą zostać wypuszczone do lasów i pomóc odbudowywać populację tego pięknego drapieżnika – przekazali przedstawiciele Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Narodziny przyciągają uwagę gości, jednak dla opiekunów najważniejszy jest spokój zwierząt w pierwszych tygodniach życia. W związku z tym wprowadzono pewne obostrzenia dla odwiedzających ZOO.

Obecnie dostęp do tarasu widokowego, z którego można obserwować wybieg rysi, jest zamknięty. Niewykluczone, że pojawią się kolejne restrykcje, o ile okażą się one niezbędne. Przedstawiciele ogrodu proszą o wyrozumiałość i poszanowanie prywatności kociej rodziny.

Opiekunowie rysi tłumaczą, że minimalizowanie kontaktu z ludźmi ułatwi prawidłowy rozwój młodych i zwiększy ich szanse na powrót do naturalnego środowiska.

Ochrona rysia karpackiego

Ryś w skali globalnej nie jest uważany za gatunek bezpośrednio zagrożony wymarciem, ale na terenie Polski jego liczebność jest bardzo mała. Z tego powodu drapieżnik ten podlega ścisłej ochronie, a każdy nowo narodzony osobnik ma kolosalne znaczenie dla przetrwania gatunku w naszym kraju.

Międzynarodowy program Linking Lynx, w który zaangażowane są ogrody zoologiczne i organizacje ochrony przyrody, ma za zadanie nie tylko rozmnażanie rysi. Priorytetem jest przygotowanie wytypowanych osobników do samodzielnego życia w naturze i zasilenie dziko żyjących populacji.

Historia i misja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie istnieje od 1958 roku. Jest zlokalizowany na terenie Parku Śląskiego i należy do największych tego typu obiektów w Polsce, zajmując powierzchnię blisko 50 hektarów i goszcząc kilkaset gatunków zwierząt z najróżniejszych zakątków ziemi.

Ogród ten nie tylko uczy i pozwala na bliski kontakt z naturą, ale też aktywnie działa na rzecz ochrony rzadkich gatunków. Uczestniczy w licznych programach hodowlanych, współpracując z instytucjami w Polsce i na świecie. Udział w takich projektach jak Linking Lynx potwierdza kluczową rolę chorzowskiego ZOO w ochronie fauny europejskiej.