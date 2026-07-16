Zagotuj i wylej na brudny ruszt kuchenki. Po chwili spłynie z niego żółta woda, a stary lepki tłuszcz rozpuści się i odpadnie. Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-16 5:25

Ruszt kuchenki gazowej to jeden z najtrudniejszych do wyczyszczenie elementów. Łatwo ulega zabrudzeniu, które przypalają się i wręcz przywierają do kratek. I im dłużej odwlekamy czyszczenie rusztu kuchenki, tym więcej pracy będziemy musieli poświęcić w doprowadzeniu go do dawnego stanu. Jak czyścić taki ruszt? Zagotuj i wylej na kratki, a po chwili zobaczysz jak spływa z niego żółta woda, a stary lepki tłuszcz sam się rozpuści.

Ręce osoby w żółtych rękawicach wylewające wrzątek na ruszt w zlewie. O domowym czyszczeniu kuchni przeczytasz na SE.
Autor: Henadzipechan/ Shutterstock Czyszczenie rusztu kuchenki
  • Uporczywy, przypalony tłuszcz na ruszcie kuchenki gazowej to częsty problem, który zniechęca do sprzątania i zmusza do użycia silnych detergentów.
  • Istnieje jednak genialny, domowy sposób z użyciem octu i gorącej wody, który rozpuści nawet najbardziej zaschnięte zabrudzenia bez szorowania.
  • Zobacz, jak w zaledwie dwie godziny Twoja kuchenka odzyska blask, a Ty raz na zawsze zapomnisz o męczącym czyszczeniu rusztu!

Czyszczenie kuchenki gazowej i rusztu. Domowy sposób rozpuści tłuszcz

Kuchenka gazowa szybko ulega zabrudzeniom. Wystarczy chwila podczas przyrządzania obiadu, aby coś się rozlało lub wykipiało. Wysoka temperatura sprawia, że takie resztki natychmiastowo przywierają do rusztu kuchenki, a nieusuwane na bieżąco, wręcz przywierają do niej. To dlatego czyszczenie kuchenki gazowej oraz poszczególnych elementów wykonujemy nawet kilka razy w tygodniu. I o ile umycie samej płyty to tak naprawdę chwila, o tyle wyczyszczenie rusztu czy palników może okazać się sporym wyzwaniem. Dlatego bardzo ważne jest regularne czyszczenie tych elementów, aby utrzymać je w czystości. Niestety wiele z nas nie robi tego zbyt często i efekt jest taki, że oblepione przypalonym tłuszczem kratki wyglądają po prostu niechlujnie. Wówczas szukamy szybkiego i skutecznego sposobu na wyczyszczenie żeliwnego rusztu i niestety najczęściej kończymy z silną chemią lub pracochłonnym szorowaniem kratek. Prawda jest taka, że te czynności mogą być zupełnie zbędne, a ruszt kuchenki gazowej, nawet taki mocno zabrudzony, można wyczyścić domowym sposobem. Jak to zrobić? Metoda jest prosta - wystarczy ocet i woda.

Zagotuj i wylej na brudny ruszt kuchenki. Po chwili spłynie z niego żółta woda

Do wyczyszczenia rusztu kuchenki gazowej będziesz potrzebować większej miski - takiej aby cała kratka się w niej swobodnie mieściła. Umieść w niej kratkę i wlej butelkę octu, a w garnku zagotuj 5 litrów wody. Następnie, gdy ta się ugotuje, wlej ją do miski i namaczaj brudne kratki przez około 2 godziny. Ocet jest świetnym środkiem czyszczącym. Rozprawi się tłuszczem i przypalonym brudem bez większego problemu, a dodanie do niego gorącej wody, sprawi, że jego właściwości czyszczące będą znacznie lepsze. Po upływie 2 godzin wyjmij z miski ruszt kuchenki i przetrzyj go ściereczką lub gąbka, aby usunąć pozostały brud.

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CZYSZCZENIE KUCHENKI
ruszt kuchenki gazowej