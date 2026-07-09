Weź z kuchennej szuflady i włóż do kopca kreta. Stworzenie ucieknie w popłochu i przestanie drążyć tunele na Twojej działce. Humanitarny sposób na kreta

Krety, choć pod ochroną, skutecznie rujnują ogród kopcami i tunelami, dlatego kluczowe jest humanitarne i efektywne przepędzenie ich.

Zaskocz kreta mało znanym sposobem, który skłoni go do szybkiej ucieczki z Twojej posesji.

Poznaj inne sprawdzone triki i rośliny, które stworzą naturalną barierę, by raz na zawsze odzyskać piękny ogród bez kopców!

Zgnieć i włóż do kopca kreta. W końcu kret ucieknie z Twojego ogrodu

Kret to ciekawe stworzenie, które jest jednym z częstszych gości w naszym ogrodach. Na pozór wydaje się uroczy i nieszkodliwy, ale jednak potrafi wyrządzić niemałe straty. Warto pamiętać, że kret jest mięsożercą i żywi się głownie dżdżownicami. Nie niszczy i nie podgryza roślin i ich korzeni. Może je jedna uszkadzać drążąc podziemnie tunele. Dodatkowo tworząc kopce zaburza estetykę ogrodu i może niszczyć trawnik oraz grządki. W Polsce kret objęty jest częściową ochronę i nie można go krzywdzić. Dopuszczalne jest pozbycie się kreta z własnego terenu, ale najlepiej jest sięgać po humanitarne sposoby, które nie skrzywdzą zwierzęcia.

Przepędzanie kreta nie jest jednak łatwe. Zwierzę to bywa odporne na wiele sposobów jego odstraszenia. Eksperci wskazują, że gdy w ogrodzie pojawią się charakterystyczne kopce to znak, że najpewniej zadomowił się jeden osobnik. Krety to indywidualiści i rzadko żeruje ich więcej. Jeden kret może mieszać w Twoim ogrodzie nawet przez 4 laty bo tyle mniej więcej żyje. Aby pozbyć się kreta z ogrodu najczęściej poleca się przepędzające pułapki. To między innymi wkładanie do kopców sierści i odchodów innych zwierząt. Na kreta odpychająco działa również intensywny zapach czosnku. Zagotuj kilka ząbków czosnku w wodzie, aby przygotować intensywny wywar i wlej do kopców.

Nieco mniej znanym sposobem na pozbycie się kreta z ogrodu jest zwykła folia aluminiowa. Wystarczy podrzeć ją na mniejsze kawałki, zgnieść w kulki i włożyć do kopców. Najlepiej jest wykorzystać więcej niż jedną kuleczkę z folii aluminiowej. Materiał folii aluminiowej wprowadza do ziemi delikatne wibracje, których krety instynktownie unikają. Uznają takie miejsce za niebezpieczne i wynoszą się, gdzieś indziej.

Chcesz, aby kret nie wracał? Posadź w ogrodzie te rośliny

Wiele roślin, takich jak szachownica cesarska, czosnek (zarówno ten pospolity, jak i niedźwiedzi) oraz bazylia, działa na krety przede wszystkim poprzez wydzielanie intensywnych, często czosnkowych lub korzennych zapachów. Ich cebule lub liście uwalniają związki eteryczne, które są dla kretów niezwykle drażniące, zmuszając je do omijania obszarów, gdzie te rośliny rosną. Możesz je strategicznie sadzić wokół grządek warzywnych, rabat kwiatowych czy trawnika, tworząc naturalną barierę zapachową.

Decydując się na rącznik pospolity lub wilczomlecz, pamiętaj o ich specyficznych właściwościach. Rącznik jest rośliną silnie trującą – jego nasiona zawierają rycynę, niebezpieczną dla ludzi i zwierząt domowych. Sadź go z dala od miejsc zabaw dzieci i zwierząt, a wszelkie prace wykonuj w rękawiczkach. Wilczomlecz również wydziela drażniący sok mleczny, który może powodować podrażnienia skóry. Zawsze zachowaj ostrożność, aby te rośliny nie stały się zagrożeniem dla Twoich bliskich czy pupili.

Aksamitka, oprócz odstraszania kretów, ma jeszcze jedną cenną zaletę – skutecznie zwalcza nicienie glebowe, które często są przysmakiem kretów. Sadząc aksamitki w ogrodzie, nie tylko zniechęcasz krety do kopania, ale także poprawiasz kondycję gleby i zdrowie innych roślin. Pamiętaj, że najlepsze efekty uzyskasz, stosując kombinację kilku roślin odstraszających i regularnie je uzupełniając, aby zapach był stale intensywny.

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