Raz, dwa trzy - już nie patrzy. Ekologiczny sposób na pozbycie się kreta z ogrodu. Wystarczy Ci jedna garść, a zwierzę ucieknie w popłochu

Kret to chronione zwierzę, które potrafi zdewastować Twój ogród – dowiedz się, jak działać skutecznie i humanitarnie, by go przepędzić.

Istnieją sprawdzone, domowe metody, które wykorzystują naturalne słabości tych podziemnych intruzów, nie szkodząc im.

Nie pozwól, by kretowiska szpeciły Twój trawnik! Odkryj, jakie proste przedmioty pomogą Ci odzyskać piękny ogród.

Jak przepędzić kreta z ogrodu?

Kret to niewielkie stworzenie z rodziny ssaków. Znany jest z tego, że żyje pod ziemią i na powierzchni nie widzi najlepiej. W ekosystemie kret uznawany jest za zwierzę pożyteczne. Jako drapieżnik żywi się owadami. W ciągu jednego roku potrafi zjeść kilkadziesiąt pędraków oraz ślimaków. Dodatkowo, drążąc tunele spulchnia i nawozi glebę. Nieco inaczej sytuacja zaczyna wyglądać, gdy kret pojawia się w ogrodzie. Jego działania negatywnie odbijają się na estetyce ogrodu. Kret kopiąc tunele niszczy systemy korzeniowe, zaburza strukturę gleby, a kretowiska niszczą trawnik. Zanim jednak zaczniesz szukać skutecznych sposobów na pozbycie się kreta pamiętaj, że w Polsce krety znajdują się pod ochroną. Oznacza, że zwierząt nie można krzywdzić, ani tym bardziej zabijać. Za złamanie przepisów grożą wysokie kary, od grzywny po areszt.

Aby pozbyć się kreta z ogrodu należy go zniechęcić do żerowania i przepędzić. W tym świetnie sprawdzają się domowe metody. To między innymi często polecana sierść zwierząt lub ludzkie włosy. Wystarczy zebrać je ze szczotki i włożyć do kretowiska. Kret przestraszonym nowym zwierzęciem, który pojawił się w jego rewirze zacznie żerować w innym miejscu.

Weź jedną garść i rozsyp wokół kretowiska. Kret ucieknie z popłochu

Jednym z mniej znanych sposób na przepędzenie kreta jest cynamon. Jest on uznawany za jeden z najbardziej skutecznych sposobów odstraszających kreta. Działa on przede wszystkim na wrażliwy węch kreta i bardzo szybko zniechęca do żerowania w ogrodzie. Cynamon zawiera między innymi aldehyd cynamonowy, który jest silnym aromatem drażniącym i szybko sprawia, że kret zaczyna poszukiwać innego terenu do żerowania. Eksperci wskazują, że cynamon można wymieszać z innymi środkami drażniącymi, takimi jak czosnek, pieprz cayenne, czy chili. Wystarczy 1 garść tych zmieszanych przypraw, aby kret uciekał w popłochu.

Sposób na odstraszenie kreta za pomocą butelek

Jeśli szukasz ekologicznych i domowych sposobów na pozbycie się kreta, popularną metodą jest wykorzystanie plastikowych butelek. Wystarczy wbić w ziemię metalowe pręty (np. zbrojeniowe), a na nie nałożyć odcięte dno plastikowych butelek PET. Poruszane wiatrem butelki wydają dźwięki i wibracje, które, według zwolenników tej metody, mają drażnić wrażliwe na hałas krety i zniechęcać je do przebywania w ogrodzie. To proste rozwiązanie jest często pierwszym krokiem dla wielu ogrodników, zanim sięgną po bardziej inwazyjne środki.

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