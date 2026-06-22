Raz, dwa trzy - już nie patrzy. Ekologiczny sposób na pozbycie się kreta z ogrodu. Wystarczy Ci jedna garść, a zwierzę ucieknie w popłochu

- Kret to chronione zwierzę, które potrafi zdewastować Twój ogród – dowiedz się, jak działać skutecznie i humanitarnie, by go przepędzić.
- Istnieją sprawdzone, domowe metody, które wykorzystują naturalne słabości tych podziemnych intruzów, nie szkodząc im.
- Nie pozwól, by kretowiska szpeciły Twój trawnik! Odkryj, jakie proste przedmioty pomogą Ci odzyskać piękny ogród.
Jak przepędzić kreta z ogrodu?
Kret to niewielkie stworzenie z rodziny ssaków. Znany jest z tego, że żyje pod ziemią i na powierzchni nie widzi najlepiej. W ekosystemie kret uznawany jest za zwierzę pożyteczne. Jako drapieżnik żywi się owadami. W ciągu jednego roku potrafi zjeść kilkadziesiąt pędraków oraz ślimaków. Dodatkowo, drążąc tunele spulchnia i nawozi glebę. Nieco inaczej sytuacja zaczyna wyglądać, gdy kret pojawia się w ogrodzie. Jego działania negatywnie odbijają się na estetyce ogrodu. Kret kopiąc tunele niszczy systemy korzeniowe, zaburza strukturę gleby, a kretowiska niszczą trawnik. Zanim jednak zaczniesz szukać skutecznych sposobów na pozbycie się kreta pamiętaj, że w Polsce krety znajdują się pod ochroną. Oznacza, że zwierząt nie można krzywdzić, ani tym bardziej zabijać. Za złamanie przepisów grożą wysokie kary, od grzywny po areszt.
Aby pozbyć się kreta z ogrodu należy go zniechęcić do żerowania i przepędzić. W tym świetnie sprawdzają się domowe metody. To między innymi często polecana sierść zwierząt lub ludzkie włosy. Wystarczy zebrać je ze szczotki i włożyć do kretowiska. Kret przestraszonym nowym zwierzęciem, który pojawił się w jego rewirze zacznie żerować w innym miejscu.
Weź jedną garść i rozsyp wokół kretowiska. Kret ucieknie z popłochu
Jednym z mniej znanych sposób na przepędzenie kreta jest cynamon. Jest on uznawany za jeden z najbardziej skutecznych sposobów odstraszających kreta. Działa on przede wszystkim na wrażliwy węch kreta i bardzo szybko zniechęca do żerowania w ogrodzie. Cynamon zawiera między innymi aldehyd cynamonowy, który jest silnym aromatem drażniącym i szybko sprawia, że kret zaczyna poszukiwać innego terenu do żerowania. Eksperci wskazują, że cynamon można wymieszać z innymi środkami drażniącymi, takimi jak czosnek, pieprz cayenne, czy chili. Wystarczy 1 garść tych zmieszanych przypraw, aby kret uciekał w popłochu.
Sposób na odstraszenie kreta za pomocą butelek
Jeśli szukasz ekologicznych i domowych sposobów na pozbycie się kreta, popularną metodą jest wykorzystanie plastikowych butelek. Wystarczy wbić w ziemię metalowe pręty (np. zbrojeniowe), a na nie nałożyć odcięte dno plastikowych butelek PET. Poruszane wiatrem butelki wydają dźwięki i wibracje, które, według zwolenników tej metody, mają drażnić wrażliwe na hałas krety i zniechęcać je do przebywania w ogrodzie. To proste rozwiązanie jest często pierwszym krokiem dla wielu ogrodników, zanim sięgną po bardziej inwazyjne środki.