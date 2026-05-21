Wrzuć 1 listek do kopca. Kret natychmiast wyniesie się z twojego ogrodu do sąsiada. Domowy sposób na kreta

Krety, choć chronione, potrafią zdewastować ogród, niszcząc trawnik i korzenie roślin, dlatego szukamy humanitarnych, ale skutecznych rozwiązań.

Wystarczy umieścić jeden miętowy listek w tunelu, by intensywny zapach szybko zmusił szkodnika do opuszczenia Twojej działki.

Poznaj inne sprawdzone, domowe sposoby na kreta, które wykorzystują jego czuły węch, i raz na zawsze uwolnij swój ogród!

Wrzuć 1 listek do kopca. Kret natychmiast wyniesie się z twojego ogrodu do sąsiada

Choć krety to stworzenia, które wyglądają słodko i niewinnie, to w rzeczywistości potrafią wyrządzić sporo szkód na działce. Już pomijając fakt wystających kopców i zniszczonego trawnika, ale podkopując się pod roślinami, uszkadzają ich korzenie. W efekcie nasze rośliny obumierają. Nie dziwi zatem fakt, że wielu posiadaczy działek zastanawia się, jak pozbyć się kreta z ogrodu. Jednak na uwadze trzeba mieć jeden ważny fakt - w Polsce krety są objęte ochroną. Dlatego, jeśli chcesz odstraszyć kreta ze swojej działki, wybieraj humanitarne metody. Jedną z nich są zapachy, których krety nie lubią. Jednym z takich odstraszaczy na kreta w ogrodzie może być listek gumy miętowej. Jak podaje popularny kanał "Arms Family Homestead" na YouTube, wystarczy umieścić listek gumy bezpośrednio w tunelu. Intensywny i drażniący dla szkodników aromat mięty zadziała na nie odstraszająco i w efekcie zaczną po prostu omijać dane miejsce.

Domowe sposoby na kreta w ogrodzie

Istnieje jeszcze kilka domowych sposobów na kreta w ogrodzie. Ten szkodnik ma czuły węch i nie znosi intensywnych zapachów. Dlatego dobrze jest wrzucić do kopca rozgniecioną główkę czosnku i cytrynę. Poza tym te szkodniki wręcz nie znoszą aromatu maślanki i serwatki, które wystarczy połączyć w proporcji 1:3 i wlać do każdego kopca. Charakterystyczny kwaśny zapach powstały w wyniku fermentacji sprawi, że krety będą uciekać jak najdalej od niego. Zaleca się również, aby wbić do ziemi długi patyk i umieścić na nim pustą metalową puszkę. Warto również zainwestować w tak zwane żywołapki lub pułapki tunelowe na kreta. Są to niewielkie tunele, które umieszcza się w ziemi.

