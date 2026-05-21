Rozwiązanie na upalne lato, które mieści się w dłoni? Shark ChillPill to rewolucja w osobistym chłodzeniu 3 w 1

Twój osobisty system chłodzenia

Aktywny styl życia wymaga rozwiązań, które nadążą za jego tempem. Kompaktowy, stylowy i zawsze pod ręką - nowy Shark ChillPill to elastyczne rozwiązanie od SharkNinja, które zapewni szybką ochłodę w codziennym życiu. Niewielka konstrukcja wentylatora sprawia, że można mieć go zawsze przy sobie: przy biurku, podczas treningu, na koncercie czy w podróży. Shark ChillPill oferuje silne chłodzenie dzięki wysokiej prędkości, a jednocześnie posiada generator ultradrobnej mgiełki wodnej oraz płytę chłodzącą InstaChill dla natychmiastowego efektu chłodzenia skóry.

Wszechstronny system został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, zapewniając orzeźwienie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

Trzy funkcje chłodzenia mieszczące się w dłoni

Wentylator wysokiej prędkości – szybka zamiana końcówki i silny strumień powietrza o prędkości do 7,5 m/s natychmiast przynosi ulgę. W zależności od wybranego poziomu prędkości czas pracy urządzenia wynosi od 11 godzin (poziom 1), do 4,5 godziny (poziom 5) lub 1,5 godziny (poziom 10). Ultradrobna mgiełka – Mikrodrobna mgiełka zapewniająca delikatne orzeźwienie działa równie odświeżająco zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dwa tryby działania: ciągła oraz przerywana mgiełka umożliwiają indywidualne dopasowanie do potrzeb użytkownika. Płyta chłodząca InstaChill – funkcja pozwala poczuć natychmiastową ulgę rozgrzanej skórze. Zintegrowana płyta oferuje błyskawiczne ochłodzenie w każdej chwili i podczas kontaktu ze skórą może obniżyć jej temperaturę nawet o 9°C.

Zaprojektowany do życia w biegu

Shark ChillPill to urządzenie, które powstało z myślą o maksymalnej mobilności, także w podróży. Dzięki specjalnemu projektowi, który spełnia normy Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), a także drobnej, smukłej konstrukcji, ChillPill można bezpiecznie przewozić w bagażu podręcznym. Smukła, przyjazna podróżnikom konstrukcja, czyni z niego praktycznego towarzysza na co dzień, a modułowa budowa pozwala na szybką wymianę końcówek.

Do ChillPill dostępne są też dedykowane akcesoria – etui, klipy i paski do mocowania – dzięki którym urządzenie można przypiąć do roweru, wózka dziecięcego, użyć bez angażowania rąk podczas treningu albo korzystać z niego jak z klasycznego wentylatora biurkowego.

Ochłoda i modny dodatek w jednym

Shark ChillPill jest dostępny w sześciu modnych kolorach, które łatwo dopasować do każdej stylizacji: * Węgiel (FA022EU), Iced Latte (FA022EUBR), Mgła (FA022EULV), Smoczy Owoc (FA022EUPK), Błękit (FA022EUBL), Matcha (FA022EUGN) oraz Różowe złoto (FA023EU). W każdym zestawie znajdują się: urządzenie ChillPill, nakładka wentylatora, nasadka rozpylająca, płyta chłodząca InstaChill, kabel do ładowania oraz trzy wymienne końcówki.

i Autor: Shark ChillPill/ Materiały prasowe