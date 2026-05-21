Trzy osoby nie żyją, 20 ratowników zatrutych! Szokująca akcja ratunkowa

Interwencja w Nowym Meksyku: służby znalazły trzy ofiary śmiertelne przedawkowania, ale to, co stało się dalej, wstrząsnęło ratownikami.

Aż 23 ratowników i strażaków nagle poczuło się źle, doznając zatrucia po kontakcie z niezidentyfikowaną substancją podczas akcji.

Policja, medycy i strażacy pojechali do zgłoszenia na terenie Mountainair, na wschód od Albuquerque w Nowym Meksyku (USA). Wezwanie dotyczyło podejrzenia przedawkowania narkotyków. Gdy służby dotarły na miejsce odnalazły cztery nieprzytomne osoby. Trzy z nich zmarły, czwarta jest leczona w lokalnym szpitalu. Jak przekazała agencja informacyjna Associated Press, personel medyczny i strażacy (w sumie 23 osoby), jeszcze na miejscu zdarzenia zaczęli odczuwać silne nudności, zawroty głowy i wymiotowali po kontakcie z niezidentyfikowaną substancją.

Trzy osoby nie żyją, ratownicy i strażacy zatruci

Szpital Uniwersytetu Nowego Meksyku poinformował, że wszyscy zostali poddani procedurze odtrucia. Część już została wypisana, stan dwóch osób jest ciężki. Antonette Alguire z ekipy ochotniczej straży pożarnej w Mountainair, która brała udział w reanimacji jednej z kobiet tak opisywała sytuację w rozmowie z mediami: "Chyba będziemy musieli zacząć zakładać kombinezony ochronne na takie wezwania i używać aparatów tlenowych. Dochodzimy do punktu, w którym musimy żyć w strachu, nawet ratując ludzkie życie".

Tajemnicze zatrucie 23 osób. Co to za substancja?

Z tego, co dla AP powiedział burmistrz Mountainair, Peter Nieto, wynika, że na tym etapie wykluczono zatrucie tlenkiem węgla oraz gazem ziemnym. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka substancja wywołała tak silne zatrucie. "Nie wiedzą, czy to narkotyki. Nie wiedzą, czy to coś innego. Nie wiedzą, czy to mieszanka obu tych rzeczy". Wiadomo natomiast, że najpewniej substancje odurzające przyczyniły się do śmierci ofiar. Nowy Meksyk bije niechlubne rekordy, jeśli chodzi o zgony z powodu przedawkowania w USA. Dane federalnych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) mówią, że Nowy Meksyk odnotował w 2024 roku czwarty najwyższy wskaźnik zgonów z przedawkowania w Ameryce. Życie straciło 775 osób.

