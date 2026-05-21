Wiemy, kiedy wielki reunion w "Love is Blind:Polska". Ta data już nie jest zaskoczeniem

Paula Dąbrowska
2026-05-21 9:30

Za nami pierwszy sezon "Love is Blind: Polska". Jak się okazało hit Netflixa wzbudził ogromne emocje wśród widzów. Program jest komentowany na całym świecie. Już wiadomo, kiedy będzie wielki reunion z uczestnikami tego show. Kiedy dokładnie spotkanie w "Love is Blind:Polska"? Co się na nim wydarzy?

"Love is Blind:Polska" - o co chodzi w programie? 

"Love is Blind: Polska" zadebiutowało na platformie Netflix w maju 2026 roku jako pierwsza polska odsłona globalnego formatu randkowego. W eksperymencie bierze udział 30 singli, którzy randkują w izolowanych kapsułach, nie widząc swoich rozmówców i budując więź wyłącznie poprzez rozmowę. Dopiero po zaręczynach pary spotkali się twarzą w twarz i wyjeżdżają na wspólny urlop, by sprawdzić chemię fizyczną. Po powrocie uczestnicy zamieszkali razem w Warszawie, gdzie przez cztery tygodnie konfrontują relację z codziennością, poznając swoje rodziny oraz przyjaciół. Sezon wieńczą ceremonie ślubne, podczas których zapadły ostateczne decyzje o wejściu w związek małżeński.

W polskiej edycji najwięcej emocji wzbudziły losy Maliki oraz Julity, których miłosne dylematy stały się głównym tematem dyskusji w mediach społecznościowych.

Polską edycję prowadziła Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. 

Love is Blind: Polska - wiemy, kiedy będzie reunion. Kto się na nim pojawi? 

Netflix ogłosił oficjalną informację, kiedy dokładnie odbędzie się reunion "Love is Blind:Polska" - zaplanowano go na 24 maja 2026 roku o godzinie 19 tylko na platformie Netflix. Jak się okazało, podczas show na miejscu pojawiły się takie osoby jak:

  • Filip,
  • Daria,
  • Malika,
  • Krzysztof,
  • Jacek, 
  • Julita,
  • Julka,
  • Kamil Uno.

Dodatkowo zaproszono m.in. Kingę do wyjaśnienia sprawy między nią a Krzyśkiem.

Zapowiedziano również opublikowanie dotychczas niewidzianych materiałów.  Jak zapewniono, poznamy też losy par, które wzięły ślub i tych, które zrezygnowały w trakcie. 

