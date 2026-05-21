Tragiczny wypadek pod Cieszynem. Nie żyje kierowca jednego z aut

Tragedia na DK81 w Ochabach Małych na Śląsku
W środowe popołudnie na Śląsku doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, zdarzenie miało miejsce na ruchliwej drodze krajowej nr 81.
- W środę przed godziną 15.00 w Ochabach Małych (pow. cieszyński) na drodze krajowej nr 81 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych
- przekazano w komunikacie Policji Śląskiej.
Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynika, że do wypadku doszło podczas włączania się jednego z kierowców do ruchu.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów prowadzących na miejscu czynności wynika, że kierujący skodą mężczyzna, wyjeżdżając od strony Wiślicy w kierunku pasa ruchu prowadzącego do Katowic, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu audi
- informuje policja.
Na ratunek wezwano śmigłowiec LPR
Na miejsce wypadku zadysponowano wszystkie służby. W akcji ratunkowej brał udział również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo szybkiej interwencji ratowników medycznych, życia jednej z osób nie udało się uratować.
- Niestety, pomimo szybko udzielonej pomocy medycznej, życia kierowcy skody nie udało się uratować
- przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Działania służb na miejscu wypadku spowodowały ogromne utrudnienia w ruchu. Przez cztery godziny pasy w kierunku Katowic były całkowicie wyłączone z użytku. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy prowadzili oględziny i zabezpieczali ślady.
W związku z kolejnym tragicznym zdarzeniem na drogach, policja ponownie zwraca się do wszystkich uczestników ruchu drogowego z ważnym komunikatem. Funkcjonariusze proszą o zdjęcie nogi z gazu i zachowanie maksymalnej koncentracji za kierownicą.