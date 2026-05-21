Tragiczny wypadek pod Cieszynem. Nie żyje kierowca jednego z aut

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-05-21 8:43

Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 81 w Ochabach Małych. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych, skody i audi, śmierć na miejscu poniósł jeden z kierowców. Droga w kierunku Katowic przez kilka godzin była całkowicie zablokowana.

Tragiczny wypadek na DK81. Nie żyje kierowca po zderzeniu dwóch aut

i

Autor: Policja Śląska/ Materiały prasowe

Tragedia na DK81 w Ochabach Małych na Śląsku

W środowe popołudnie na Śląsku doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, zdarzenie miało miejsce na ruchliwej drodze krajowej nr 81.

- W środę przed godziną 15.00 w Ochabach Małych (pow. cieszyński) na drodze krajowej nr 81 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych

- przekazano w komunikacie Policji Śląskiej. 

Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynika, że do wypadku doszło podczas włączania się jednego z kierowców do ruchu.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów prowadzących na miejscu czynności wynika, że kierujący skodą mężczyzna, wyjeżdżając od strony Wiślicy w kierunku pasa ruchu prowadzącego do Katowic, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu audi

- informuje policja. 

Polecany artykuł:

Osiem osób zginęło pod gruzami domu. Finał głośnej sprawy tragedii w Szczyrku

Na ratunek wezwano śmigłowiec LPR

Na miejsce wypadku zadysponowano wszystkie służby. W akcji ratunkowej brał udział również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo szybkiej interwencji ratowników medycznych, życia jednej z osób nie udało się uratować.

- Niestety, pomimo szybko udzielonej pomocy medycznej, życia kierowcy skody nie udało się uratować

- przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. 

Działania służb na miejscu wypadku spowodowały ogromne utrudnienia w ruchu. Przez cztery godziny pasy w kierunku Katowic były całkowicie wyłączone z użytku. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy prowadzili oględziny i zabezpieczali ślady.  

W związku z kolejnym tragicznym zdarzeniem na drogach, policja ponownie zwraca się do wszystkich uczestników ruchu drogowego z ważnym komunikatem. Funkcjonariusze proszą o zdjęcie nogi z gazu i zachowanie maksymalnej koncentracji za kierownicą.

Polecany artykuł:

Norbert skatował Krystiana na śmierć. Skakał mu po głowie, a później przeprasza…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CIESZYN
ŚLĄSKA POLICJA
ŚLĄSK
WYPADEK