Tragiczny wypadek pod Cieszynem. Nie żyje kierowca jednego z aut

Tragedia na DK81 w Ochabach Małych na Śląsku

W środowe popołudnie na Śląsku doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, zdarzenie miało miejsce na ruchliwej drodze krajowej nr 81.

- W środę przed godziną 15.00 w Ochabach Małych (pow. cieszyński) na drodze krajowej nr 81 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych

- przekazano w komunikacie Policji Śląskiej.

Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynika, że do wypadku doszło podczas włączania się jednego z kierowców do ruchu.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów prowadzących na miejscu czynności wynika, że kierujący skodą mężczyzna, wyjeżdżając od strony Wiślicy w kierunku pasa ruchu prowadzącego do Katowic, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu audi

- informuje policja.

Na ratunek wezwano śmigłowiec LPR

Na miejsce wypadku zadysponowano wszystkie służby. W akcji ratunkowej brał udział również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo szybkiej interwencji ratowników medycznych, życia jednej z osób nie udało się uratować.

- Niestety, pomimo szybko udzielonej pomocy medycznej, życia kierowcy skody nie udało się uratować

- przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Działania służb na miejscu wypadku spowodowały ogromne utrudnienia w ruchu. Przez cztery godziny pasy w kierunku Katowic były całkowicie wyłączone z użytku. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy prowadzili oględziny i zabezpieczali ślady.

W związku z kolejnym tragicznym zdarzeniem na drogach, policja ponownie zwraca się do wszystkich uczestników ruchu drogowego z ważnym komunikatem. Funkcjonariusze proszą o zdjęcie nogi z gazu i zachowanie maksymalnej koncentracji za kierownicą.