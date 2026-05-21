Cieplejszy weekend w Katowicach. Temperatura będzie rosła z dnia na dzień

Pogoda w Katowicach: 22-24 maja

Mieszkańcy Katowic mogą spodziewać się weekendu, w którym główną rolę odegra rosnąca temperatura. Mimo że niebo często będzie zasłonięte chmurami, pogoda z każdym dniem będzie coraz przyjemniejsza. Weekend upłynie pod znakiem spokoju, ponieważ wiatr nie będzie silny, a deszczu praktycznie nie zobaczymy.

Początek weekendu z dużą ilością chmur

Piątek, 22 maja, rozpocznie weekend w Katowicach z dużym zachmurzeniem. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 20 stopni Celsjusza. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do blisko 10°C. Tego dnia nie prognozuje się opadów deszczu, a wiatr będzie wiał z niewielką prędkością około 2 m/s.

Sobota z przejaśnieniami i niewielkim ociepleniem

W sobotę, 23 maja, pogoda w Katowicach nieco się poprawi. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, co może dać szansę na przejaśnienia. Będzie też odrobinę cieplej niż w piątek – w najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się około 21 stopni. Noc przyniesie temperaturę w okolicach 12°C. Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia symbolicznych opadów deszczu, jednak będą one bardzo niewielkie. Wiatr utrzyma się na podobnym, słabym poziomie.

Ciepła niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 24 maja, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Katowicach. Mimo że niebo będzie w większości pochmurne, temperatura wyraźnie wzrośnie i po południu może osiągnąć nawet 26 stopni Celsjusza. To spora zmiana w porównaniu z początkiem weekendu. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 12°C. Wiatr osłabnie, a deszcz nie jest przewidywany.

Jak spędzić taki weekend w Katowicach?

Rosnąca temperatura, szczególnie w niedzielę, zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja do dłuższego spaceru po miejskich parkach czy terenach zielonych. Brak opadów i słaby wiatr sprawią, że warunki będą komfortowe. Nawet pochmurne niebo nie powinno być przeszkodą w aktywnym wypoczynku, zwłaszcza że pod koniec weekendu zrobi się naprawdę ciepło.

Dane pogodowe: OpenWeather