W "Love is Blind: Polska" było więcej zaręczyn. Wyszła prawda na jaw

"Love is Blind" - o co chodzi w formacie?

„Love is Blind” to hitowy reality show Netflixa, będący eksperymentem społecznym, który sprawdza, czy autentyczne uczucie może narodzić się bez udziału wzroku. Proces dzieli się na trzy kluczowe etapy. W pierwszej fazie single rozmawiają ze sobą w izolowanych kabinach (tzw. podsach). Słyszą swój głos, ale nie widzą twarzy ani sylwetki partnera. Celem jest zbudowanie więzi opartej wyłącznie na rozmowie i dopasowaniu charakterów. Jeśli para poczuje głębokie porozumienie, dochodzi do zaręczyn – dopiero po deklaracji małżeństwa uczestnicy mogą po raz pierwszy się zobaczyć.

W drugim etapie narzeczeni wyjeżdżają na wakacje, a potem wspólnie zamieszkują, by sprawdzić chemię fizyczną i dopasowanie w codziennym życiu. Muszą skonfrontować swoją relację z rodzinami, znajomymi oraz obowiązkami. Finałem jest ceremonia ślubna, podczas której uczestnicy przed ołtarzem podejmują ostateczną decyzję: biorą ślub lub rozstają się na oczach bliskich. Format ten stał się globalnym fenomenem, doczekując się wersji w wielu krajach, w tym od niedawna także w Polsce.

"Love is Blind: Polska". Było więcej par niż w programie

Już w innych krajach uczestnicy pisali na Reddit, że stworzyli stałe związki nie tylko narzeczeńskie, ale nawet małżeńskiej. W jednej z amerykańskich edycji para, choć nie została w ogóle pokazana - okazało się, iż wyszła po jakimś czasie właśnie za siebie.

Widzowie jednak spodziewali się tego, że podobnie było w Polsce. Krótko po emisji odcinków z Grecji wszystko wyszło na jaw. W "Love is Blind" Polska powstało więcej par, ale tylko 5 zaproszono do udziału w programie.

- Podczas tego eksperymentu zaręczyłam się z... Kamilem. Natomiast po 16 godzinach zerwaliśmy je i nie kontynuowaliśmy naszej znajomości. Dlatego właśnie nie mogliście zobaczyć naszej historii w programie. Mimo, że niestety nie wyszłam z tego programu z mężem, to bardzo miło wspominam ten czas i bardzo chętnie powtórzyłabym ten eksperyment ponownie. Cała produkcja bardzo nas dbała, zarówno podczas eksperymentu, jak i po jego zakończeniu, za co bardzo dziękuję - powiedziała Ewelina na instagramie.

Swój związek stworzył też Radek, który jak mówi "nie zdradzi nic do reuniona, ponieważ nie może na razie nic wyjawić". Opowiedział natomiast o swojej drodze.

Jak udało nam się ustalić, te pary dodatkowo się zaręczyły:

Kamil wspólnie z Eweliną,

Gosia u boku Radka,

Julka z Mateuszem,

Karolina z Lubiczem

Nicole i Filip Nowy.

Żadna z par nie przetrwała próby czasu. Niektóre związki trwały zaledwie 24 godziny.

- To było wspaniałe 6 dni, podczas których mogliśmy odpocząć i spędzić beztroski czas po tych wszystkich wydarzeniach. Po powrocie do Polski ta bańka jednak pękła i postanowiliśmy się rozstać - powiedziała Karolina.