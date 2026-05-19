W "Love is Blind: Polska" było więcej zaręczyn. Wyszła prawda na jaw

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-19 14:20

"Love is Blind:Polska" to jeden z obecnie najciekawszych formatów streamingowych. Pary szukające miłości w kabinach bez patrzenia na siebie potrafi zgromadzić sporo ludzi przed ekranami. Okazało się, że tak samo jak zagranicą, powstało więcej par w programie niż pokazano. Uczestnicy wszystko pokazali w mediach społecznościowych.

"Love is Blind" - o co chodzi w formacie? 

„Love is Blind” to hitowy reality show Netflixa, będący eksperymentem społecznym, który sprawdza, czy autentyczne uczucie może narodzić się bez udziału wzroku. Proces dzieli się na trzy kluczowe etapy. W pierwszej fazie single rozmawiają ze sobą w izolowanych kabinach (tzw. podsach). Słyszą swój głos, ale nie widzą twarzy ani sylwetki partnera. Celem jest zbudowanie więzi opartej wyłącznie na rozmowie i dopasowaniu charakterów. Jeśli para poczuje głębokie porozumienie, dochodzi do zaręczyn – dopiero po deklaracji małżeństwa uczestnicy mogą po raz pierwszy się zobaczyć.

W drugim etapie narzeczeni wyjeżdżają na wakacje, a potem wspólnie zamieszkują, by sprawdzić chemię fizyczną i dopasowanie w codziennym życiu. Muszą skonfrontować swoją relację z rodzinami, znajomymi oraz obowiązkami. Finałem jest ceremonia ślubna, podczas której uczestnicy przed ołtarzem podejmują ostateczną decyzję: biorą ślub lub rozstają się na oczach bliskich. Format ten stał się globalnym fenomenem, doczekując się wersji w wielu krajach, w tym od niedawna także w Polsce.

Zofia Zborowska o relacji z ukochanym mężem. Tak dba o relacje z Andrzejem Wroną

"Love is Blind: Polska". Było więcej par niż w programie 

Już w innych krajach uczestnicy pisali na Reddit, że stworzyli stałe związki nie tylko narzeczeńskie, ale nawet małżeńskiej. W jednej z amerykańskich edycji para, choć nie została w ogóle pokazana - okazało się, iż wyszła po jakimś czasie właśnie za siebie. 

Widzowie jednak spodziewali się tego, że podobnie było w Polsce. Krótko po emisji odcinków z Grecji wszystko wyszło na jaw. W "Love is Blind" Polska powstało więcej par, ale tylko 5 zaproszono do udziału w programie. 

- Podczas tego eksperymentu zaręczyłam się z... Kamilem. Natomiast po 16 godzinach zerwaliśmy je i nie kontynuowaliśmy naszej znajomości. Dlatego właśnie nie mogliście zobaczyć naszej historii w programie. Mimo, że niestety nie wyszłam z tego programu z mężem, to bardzo miło wspominam ten czas i bardzo chętnie powtórzyłabym ten eksperyment ponownie. Cała produkcja bardzo nas dbała, zarówno podczas eksperymentu, jak i po jego zakończeniu, za co bardzo dziękuję - powiedziała Ewelina na instagramie.

Swój związek stworzył też Radek, który jak mówi "nie zdradzi nic do reuniona, ponieważ nie może na razie nic wyjawić". Opowiedział natomiast o swojej drodze. 

Jak udało nam się ustalić, te pary dodatkowo się zaręczyły:

  •  Kamil wspólnie z Eweliną,
  • Gosia u boku Radka,
  • Julka z Mateuszem,
  • Karolina z Lubiczem
  • Nicole i Filip Nowy.

Żadna z par nie przetrwała próby czasu. Niektóre związki trwały zaledwie 24 godziny. 

- To było wspaniałe 6 dni, podczas których mogliśmy odpocząć i spędzić beztroski czas po tych wszystkich wydarzeniach. Po powrocie do Polski ta bańka jednak pękła i postanowiliśmy się rozstać - powiedziała Karolina. 

W Love is Blind: Polska było więcej zaręczyn. Wyszła prawda na jaw
Galeria zdjęć 27
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Love is Blind