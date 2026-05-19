Śmiercionośne znalezisko w leśnych ostępach. Policja ostrzega

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-05-19 13:11

Na terenie Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną. Teren natychmiast zabezpieczyli funkcjonariusze policji, którzy przekazali sprawę specjalistom od ładunków wybuchowych. Służby stanowczo przestrzegają przed dotykaniem tego typu wojennych pozostałości.

Śmiertelne zagrożenie czaiło się w lesie. Na miejsce wezwano saperów

i

Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • W trudno dostępnych lasach wokół Ochotnicy Górnej natrafiono na niebezpieczną pozostałość z czasów wojny – minę przeciwpancerną.
  • Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren w oczekiwaniu na przyjazd patrolu saperskiego odpowiedzialnego za neutralizację ładunku.
  • Mundurowi ponawiają apele o rozwagę i kategorycznie zabraniają samodzielnego przenoszenia czy manipulowania podejrzanymi przedmiotami.

Mina przeciwpancerna znaleziona na Podhalu. Wezwano saperów

Informacja o znalezisku trafiła do dyżurnego nowotarskiej komendy w poniedziałkowy wieczór (18 maja). Zgłaszający wskazał, że obiekt znajduje się w trudno dostępnym fragmencie lasu w Ochotnicy Górnej. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili, że to niezwykle groźne znalezisko. Według informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu, wstępne oględziny wskazują na to, że odnaleziona mina przeciwpancerna pochodzi z okresu wojny. Obszar natychmiast zabezpieczono przed dostępem osób niepowołanych.

Do czasu przybycia specjalistycznej jednostki wojskowej, policjanci pilnują terenu, jednocześnie informując okolicznych mieszkańców o sytuacji. To wojskowi specjaliści będą musieli zabezpieczyć ładunek i wywieźć go na poligon, gdzie zostanie zdetonowany. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że mimo upływu lat od wojny, na zalesionych obszarach wciąż można natknąć się na śmiertelnie niebezpieczne pozostałości, zwłaszcza tam, gdzie prowadzono niegdyś intensywne działania zbrojne.

Policjanci stanowczo ostrzegają, że zardzewiałe, z pozoru nieszkodliwe skorupy wciąż kryją w sobie śmiercionośny potencjał. Dlatego też w przypadku natrafienia na tego typu znalezisko, należy zachować maksymalną ostrożność. Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie przenosić, dotykać ani tym bardziej próbować rozbrajać podejrzanych przedmiotów.

Polecany artykuł:

Dramat pod Krakowem. Dziecko potrącone przez autobus na przejściu dla pieszych

Ostrzeżenie przed kontaktem z niewybuchami

Jak postępować, gdy znajdziemy przedmiot przypominający niewybuch?

  • Pod żadnym pozorem nie dotykaj ani nie zmieniaj położenia przedmiotu.
  • Nie staraj się go odkopywać, ani badać.
  • Odejdź z miejsca znaleziska na bezpieczną odległość.
  • Poinformuj osoby znajdujące się w pobliżu i zabezpiecz teren.
  • Bezzwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Nawet silnie skorodowane niewybuchy mogą być nadal aktywne i wyjątkowo niebezpieczne

Mikołaj miał tylko 13 lat Zginał w bagnie w morderczej ucieczce
Sonda
Znalazłeś/aś kiedyś niewybuch?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
NIEWYBUCH
MINA
PODHALE