Śmiercionośne znalezisko w leśnych ostępach. Policja ostrzega

W trudno dostępnych lasach wokół Ochotnicy Górnej natrafiono na niebezpieczną pozostałość z czasów wojny – minę przeciwpancerną.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren w oczekiwaniu na przyjazd patrolu saperskiego odpowiedzialnego za neutralizację ładunku.

Mundurowi ponawiają apele o rozwagę i kategorycznie zabraniają samodzielnego przenoszenia czy manipulowania podejrzanymi przedmiotami.

Mina przeciwpancerna znaleziona na Podhalu. Wezwano saperów

Informacja o znalezisku trafiła do dyżurnego nowotarskiej komendy w poniedziałkowy wieczór (18 maja). Zgłaszający wskazał, że obiekt znajduje się w trudno dostępnym fragmencie lasu w Ochotnicy Górnej. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili, że to niezwykle groźne znalezisko. Według informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu, wstępne oględziny wskazują na to, że odnaleziona mina przeciwpancerna pochodzi z okresu wojny. Obszar natychmiast zabezpieczono przed dostępem osób niepowołanych.

Do czasu przybycia specjalistycznej jednostki wojskowej, policjanci pilnują terenu, jednocześnie informując okolicznych mieszkańców o sytuacji. To wojskowi specjaliści będą musieli zabezpieczyć ładunek i wywieźć go na poligon, gdzie zostanie zdetonowany. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że mimo upływu lat od wojny, na zalesionych obszarach wciąż można natknąć się na śmiertelnie niebezpieczne pozostałości, zwłaszcza tam, gdzie prowadzono niegdyś intensywne działania zbrojne.

Policjanci stanowczo ostrzegają, że zardzewiałe, z pozoru nieszkodliwe skorupy wciąż kryją w sobie śmiercionośny potencjał. Dlatego też w przypadku natrafienia na tego typu znalezisko, należy zachować maksymalną ostrożność. Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie przenosić, dotykać ani tym bardziej próbować rozbrajać podejrzanych przedmiotów.

Ostrzeżenie przed kontaktem z niewybuchami

Jak postępować, gdy znajdziemy przedmiot przypominający niewybuch?

Pod żadnym pozorem nie dotykaj ani nie zmieniaj położenia przedmiotu.

Nie staraj się go odkopywać, ani badać.

Odejdź z miejsca znaleziska na bezpieczną odległość.

Poinformuj osoby znajdujące się w pobliżu i zabezpiecz teren.

Bezzwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Nawet silnie skorodowane niewybuchy mogą być nadal aktywne i wyjątkowo niebezpieczne

