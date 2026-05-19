Arkusze CKE i odpowiedzi z matury 2026 z fizyki. Pełne omówienie i rozwiązania zadań [19.05.2026]

Matura 2026 fizyka – rozwiązania, odpowiedzi, analiza zadań

Matura 2026 z fizyki odbyła się we wtorek, 19 maja 2026 roku o godzinie 9:00 i była przeprowadzana w formule 2015 oraz 2023. Egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym jest jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych przez kandydatów na kierunki techniczne, medyczne i ścisłe. Na rozwiązanie arkusza maturzyści mają 180 minut.

Matura 2026 fizyka: Arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi 19.05.2026

W tym artykule sprawdzicie, jak mogły wyglądać Wasze wyniki z matury 2026 z fizyki w obu obowiązujących formułach. Na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące arkusza CKE oraz proponowanych odpowiedzi. Zanim pojawi się oficjalny klucz, publikowane tutaj rozwiązania mają charakter orientacyjny i nie gwarantują pełnej zgodności z oceną egzaminatorów.

Przypominamy, że oficjalne odpowiedzi CKE zostaną udostępnione dopiero po zakończeniu pełnej procedury egzaminacyjnej.

Gorączka przecieków w internecie. Czego spodziewają się maturzyści na egzaminie z fizyki?

Matura z fizyki jest powszechnie uważana za ogromne wyzwanie. Arkusz składa się z zadań zamkniętych i otwartych, które wymagają nie tylko biegłości w stosowaniu wzorów, ale także umiejętności analizy zjawisk i logicznego argumentowania.

W sieci, na popularnych portalach i w grupach dyskusyjnych, hasła "matura fizyka 2026", "przecieki fizyka rozszerzona" i "arkusz CKE" zdobywają popularność.

Bryła sztywna i ruch obrotowy. Zadania dotyczące momentu siły, momentu bezwładności i zasady zachowania momentu pędu.

Elektromagnetyzm. Obwody prądu stałego, zjawisko indukcji elektromagnetycznej oraz siła Lorentza to niemal pewniaki na każdym egzaminie.

Termodynamika. Przemiany gazowe, pierwsza zasada termodynamiki i sprawność silników cieplnych.

Fizyka współczesna. Efekt fotoelektryczny, zasady nieoznaczoności czy zadania dotyczące rozpadów promieniotwórczych.

Grawitacja. Prawa Keplera, natężenie pola grawitacyjnego i prędkości kosmiczne.

