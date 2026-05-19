Matura fizyka 2026 odpowiedzi. Co znajdziemy w arkuszu? Przecieki i możliwe zadania [19.05.2026]

Uwaga: Poniższy artykuł jest oparty na niepotwierdzonych informacjach i doniesieniach z mediów społecznościowych. Oficjalne arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dopiero po południu. Należy traktować te doniesienia z dużą ostrożnością.
Gorączka przecieków w internecie. Czego spodziewają się maturzyści na egzaminie z fizyki?
Matura z fizyki trwa 180 minut i jest powszechnie uważana za ogromne wyzwanie. Arkusz składa się z zadań zamkniętych i otwartych, które wymagają nie tylko biegłości w stosowaniu wzorów, ale także umiejętności analizy zjawisk i logicznego argumentowania.
W sieci, na popularnych portalach i w grupach dyskusyjnych, hasła "matura fizyka 2026", "przecieki fizyka rozszerzona" i "arkusz CKE" zdobywają popularność. Analiza tych wpisów pozwala zidentyfikować działy, które według zdających mają największą szansę pojawić się na egzaminie.
- Bryła sztywna i ruch obrotowy. Zadania dotyczące momentu siły, momentu bezwładności i zasady zachowania momentu pędu.
- Elektromagnetyzm. Obwody prądu stałego, zjawisko indukcji elektromagnetycznej oraz siła Lorentza to niemal pewniaki na każdym egzaminie.
- Termodynamika. Przemiany gazowe, pierwsza zasada termodynamiki i sprawność silników cieplnych.
- Fizyka współczesna. Efekt fotoelektryczny, zasady nieoznaczoności czy zadania dotyczące rozpadów promieniotwórczych.
- Grawitacja. Prawa Keplera, natężenie pola grawitacyjnego i prędkości kosmiczne.
W galerii poniżej zobaczysz, jak wyglądał arkusz maturalny z fizyki na maturze 2025
Analiza przykładowych zadań maturalnych i propozycje rozwiązań
Bazując na typowych zadaniach maturalnych oraz spekulacjach, przygotowaliśmy przykładowe polecenia, które mogły znaleźć się w tegorocznym arkuszu.
Zadanie 1: Termodynamika
W szczelnym cylindrze z ruchomym, lekkim tłokiem znajduje się pewna ilość gazu doskonałego. Gaz poddano przemianie, podczas której ciśnienie utrzymywano na stałym poziomie p = 200 kPa, a objętość wzrosła z V₁ = 1,5 dm³ do V₂ = 2,5 dm³.
Polecenie a): Oblicz pracę wykonaną przez gaz podczas tej przemiany.
Rozwiązanie: Jest to przemiana izobaryczna (p = const). Pracę obliczamy ze wzoru: W = p * ΔV. Najpierw zamieniamy jednostki: p = 200 kPa = 200 000 Pa ΔV = V₂ - V₁ = 2,5 dm³ - 1,5 dm³ = 1 dm³ = 0,001 m³ Obliczenia: W = 200 000 Pa * 0,001 m³ = 200 J
Polecenie b): Podczas tej przemiany do gazu dostarczono ciepło Q = 700 J. Oblicz zmianę energii wewnętrznej gazu.
Rozwiązanie: Korzystamy z pierwszej zasady termodynamiki: ΔU = Q - W. ΔU = 700 J - 200 J = 500 J Odpowiedź: Zmiana energii wewnętrznej gazu wyniosła 500 J.
Zadanie 2: Obwody prądu stałego
W obwodzie przedstawionym na schemacie siła elektromotoryczna źródła wynosi ε = 12 V, a jego opór wewnętrzny można pominąć. Wartości oporów wynoszą: R₁ = 4 Ω, R₂ = 12 Ω, R₃ = 6 Ω. Oporniki R₁ i R₂ są połączone równolegle, a opornik R₃ szeregowo z tym połączeniem.
Polecenie: Oblicz natężenie prądu płynącego przez opornik R₂.
Rozwiązanie:
- Obliczamy opór zastępczy dla równoległego połączenia R₁ i R₂:
1/R₁₂ = 1/R₁ + 1/R₂ = 1/4 + 1/12 = 3/12 + 1/12 = 4/12 = 1/3 R₁₂ = 3 Ω
- Obliczamy całkowity opór zastępczy obwodu (R₁₂ i R₃ są połączone szeregowo):
R_c = R₁₂ + R₃ = 3 Ω + 6 Ω = 9 Ω
- Obliczamy całkowite natężenie prądu płynące z źródła (z prawa Ohma dla całego obwodu):
I_c = ε / R_c = 12 V / 9 Ω = 4/3 A
- Prąd I_c płynie przez opornik R₃. Obliczamy spadek napięcia na tym oporniku:
U₃ = I_c * R₃ = (4/3 A) * 6 Ω = 8 V
- Napięcie na równoległym połączeniu R₁ i R₂ wynosi:
U₁₂ = ε - U₃ = 12 V - 8 V = 4 V
- Natężenie prądu płynącego przez opornik R₂ obliczamy z prawa Ohma dla tego opornika:
I₂ = U₁₂ / R₂ = 4 V / 12 Ω = 1/3 A
Odpowiedź: Natężenie prądu płynącego przez opornik R₂ wynosi 1/3 A.
Oficjalne arkusze CKE pojawią się na stronie komisji około godziny 14:00. Wtedy maturzyści będą mogli zweryfikować swoje odpowiedzi i oszacować, jak im poszło. Do tego czasu wszystkie doniesienia należy traktować z przymrużeniem oka.
Możliwe zadania na maturze z fizyki 2026 i propozycje rozwiązań
Zadanie 1
Treść zadania: W chwili t0 = 0 s z wysokości h0 ponad podłożem wyrzucono pionowo w górę ciało C. Wartość prędkości ciała C w chwili t0 oznaczmy jako v0. Ciało wzniosło się pionowo na wysokość maksymalną hmax, po czym opadło na podłoże.
Założenia:
- ciało C porusza się w komorze próżniowej, bez działania sił oporu, w inercjalnym układzie odniesienia, w jednorodnym, ziemskim polu grawitacyjnym
- przyśpieszenie ziemskie ma wartość g = 9,81 m/s2.
Informacja do zadań 1.2-1.3: Na poniższym wykresie przedstawiono zależność h(t) – wysokości od czasu – dla ruchu ciała C od chwili t0 do momentu uderzenia w podłoże. Na wykresie zaznaczono wybrane punkty A, W, B oraz podano ich współrzędne: A = (0; h0), W = (0,8; hmax), B = (1,8; 0).
Zadanie 1.1 (0-1)
Treść zadania: Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
|1. Przyśpieszenie ciała C zależy od jego masy.
|F
|2. Czas trwania ruchu ciała C zależy od v0.
|P
Uzasadnienie (najbardziej prawdopodobna odpowiedź): 1. Zgodnie z założeniami, ciało porusza się w jednorodnym polu grawitacyjnym i nie działają na nie siły oporu. W takim przypadku jedyną siłą działającą na ciało jest siła grawitacji. Przyśpieszenie ciała jest równe przyśpieszeniu ziemskiemu g, które w modelu jednorodnego pola jest stałe i niezależne od masy ciała. Stwierdzenie jest więc fałszywe (F). 2. Czas wznoszenia się ciała do wysokości maksymalnej wynosi twzn = v0 / g. Całkowity czas ruchu (wznoszenie i opadanie z powrotem na wysokość h0) również zależy od v0. Ponieważ całkowity czas ruchu do uderzenia w podłoże także jest powiązany z ruchem wznoszącym, zależy on od prędkości początkowej v0. Stwierdzenie jest więc prawdziwe (P).
Zadanie 1.2 (0-2)
Treść zadania: Oblicz v0. Zapisz obliczenia.
Rozwiązanie (najbardziej prawdopodobna odpowiedź): Z wykresu odczytujemy, że czas wznoszenia ciała do osiągnięcia maksymalnej wysokości hmax wynosi tw = 0,8 s. W najwyższym punkcie toru prędkość chwilowa ciała wynosi zero. Korzystając ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie opóźnionym (ruch w górę): v(t) = v0 - g * t Podstawiając dane dla punktu W (t = tw = 0,8 s, v(tw) = 0): 0 = v0 - g * tw v0 = g * tw v0 = 9,81 m/s2 * 0,8 s v0 = 7,848 m/s v0 ≈ 7,85 m/s
Zadanie 1.3 (0-3)
Treść zadania: Oblicz h0. Zapisz obliczenia.
Rozwiązanie (najbardziej prawdopodobna odpowiedź): Równanie ruchu ciała (zależność wysokości od czasu) ma postać: h(t) = h0 + v0*t - (g*t2)/2 Z wykresu odczytujemy, że w chwili t = 1,8 s ciało uderza w podłoże, czyli jego wysokość wynosi h = 0. Podstawiamy te wartości oraz obliczoną wcześniej wartość v0 do równania: 0 = h0 + (7,848 m/s * 1,8 s) - (9,81 m/s2 * (1,8 s)2) / 2 0 = h0 + 14,1264 m - (9,81 * 3,24 m) / 2 0 = h0 + 14,1264 m - 31,7844 m / 2 0 = h0 + 14,1264 m - 15,8922 m 0 = h0 - 1,7658 m h0 = 1,7658 m h0 ≈ 1,77 m
Powyższe odpowiedzi są najbardziej prawdopodobnymi rozwiązaniami na podstawie dostarczonych materiałów i standardowej wiedzy fizycznej wymaganej na maturze. Nie ma 100% pewności co do poprawności bez oficjalnego klucza odpowiedzi.