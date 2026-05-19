Matura 2026 z fizyki 19.05.2026. Gotowe odpowiedzi i ARKUSZE CKE z fizyki 2026

Matura fizyka 2026 – arkusz CKE, odpowiedzi, rozwiązania zadań [19.05.2026]
Egzamin maturalny z fizyki 2026 to jeden z dodatkowych egzaminów językowych wybieranych przez uczniów. Maturzyści rozpoczęli rozwiązywanie arkuszy we wtorek, 19 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 9:00. Tegoroczna matura z fizyki odbywa się zarówno w formule 2023, jak i formule 2015. Zdający muszą zmierzyć się z zadaniami otwartymi jak i zamkniętymi. W tym materiale publikujemy arkusze CKE z fizyki 2026, sugerowane odpowiedzi oraz szczegółowe rozwiązania zadań. Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco po zakończeniu egzaminu.
Co może pojawić się na maturze z fizyki 2026?
Matura z fizyki sprawdza zarówno znajomość praw i zjawisk fizycznych, jak i umiejętność wykonywania obliczeń oraz analizowania doświadczeń. W arkuszach CKE regularnie pojawiają się zadania wymagające logicznego myślenia i interpretowania danych.
Na maturze 2026 z fizyki mogą pojawić się między innymi:
- kinematyka i dynamika,
- ruch jednostajny i przyspieszony,
- praca, moc i energia,
- grawitacja,
- elektrostatyka i prąd elektryczny,
- magnetyzm,
- optyka,
- fale i drgania,
- termodynamika,
- analiza doświadczeń fizycznych,
- zadania obliczeniowe i interpretacja wykresów.
Najwięcej emocji tradycyjnie budzą rozbudowane zadania rachunkowe, które wymagają nie tylko znajomości wzorów, ale również umiejętności ich praktycznego zastosowania.
Matura 2026: fizyka. Arkusz CKE i odpowiedzi
W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2026 z fizyki formuła 2015 i 2023. Informacje będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe! Przypominamy także, że na oficjalny klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.