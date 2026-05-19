Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku! Droga krajowa zablokowana

Adrian Teliszewski
PAP
2026-05-19 7:55

Na drodze krajowej nr 22 w Chrząstowie, niewielkiej miejscowości w powiecie człuchowskim, doszło we wtorek (19 maja) rano do tragicznego wypadku drogowego, który pochłonął życie dwóch osób. Na miejscu pracują służby. Trasa jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

  • Dwie osoby zginęły we wtorek przed godz. 6:00 w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym w Chrząstowie (powiat człuchowski).
  • Wypadek zablokował drogę krajową nr 22 między Jaromierzem a Chrząstowem w obu kierunkach.
  • Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Wypadek śmiertelny w Chrząstowie. Nie żyją dwie osoby

Do koszmarnego zdarzenia doszło we wtorek, 19 maja, kilka minut przed godziną 6:00. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), na odcinku DK22 w miejscowości Chrząstowo doszło do czołowego zderzenia pojazdu osobowego z ciężarówką. Skutki były tragiczne – w wyniku kraksy dwie osoby zginęły na miejscu. Na razie nie ujawniono tożsamości ofiar ani szczegółów dotyczących ich wieku czy płci.

Miejsce wypadku, odcinek drogi krajowej nr 22 pomiędzy Jaromierzem a Chrząstowem, zostało natychmiast zabezpieczone przez służby ratunkowe. Na miejsce zdarzenia skierowano zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora rozpoczęli oględziny miejsca wypadku, zbierając dowody i ustalając przebieg zdarzenia. 

Blokada DK22 po tragicznym wypadku. Jakie są objazdy i utrudnienia w Chrząstowie?

W związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi i dochodzeniowymi, droga krajowa nr 22 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi, co z pewnością wydłuży czas przejazdu i spowoduje znaczne opóźnienia. Dyżurny GDDKiA podkreślił, że utrudnienia mogą potrwać „kilka godzin”. Zaleca się unikanie tego odcinka drogi, jeśli to możliwe, i stosowanie się do wskazówek policji oraz znaków informujących o objazdach. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Sonda
