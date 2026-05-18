Wesela wystartowały. Ile do koperty? Duża zmiana

Anastazja Lisowska
2026-05-18 16:30

Sezon ślubny 2026 ruszył pełną parą, a wraz z nim wraca odwieczne pytanie gości: ile włożyć do koperty, żeby nie przesadzić, ale też nie wyjść na sknerę? Jedno jest pewne - w tym roku mówi się już o zupełnie innych kwotach niż jeszcze kilka sezonów temu. Na co więc się przygotować?

Sezon ślubny 2026

Wraz z nadchodzącymi wakacjami rozpoczyna się powoli sezon na wesela. Coraz więcej osób szykuje się już na wyjątkową uroczytość, a goście szykują portfele. Jak wiadomo bowiem, wyjście na taką imprezę wiąże się z obdarowaniem pary młodej upominkiem - zazwyczaj w postaci koperty z pieniędzmi. Ile więc wkłada się do kopert weselnych w 2026 roku? Sprawdziliśmy!

Koperty mocno poszły w górę

Jeszcze kilka lat temu standardem było 300-500 zł od pary znajomych. Dziś takie kwoty coraz częściej uznawane są za symboliczne. W 2026 roku średnia koperta weselna wyraźnie wzrosła razem z kosztami organizacji przyjęć. Według aktualnych analiz i branżowych wyliczeń, goście najczęściej dają dziś:

  • 800–1200 zł od pary znajomych,
  • 1000–1500 zł od bliskich przyjaciół,
  • 1200–2000 zł od najbliższej rodziny,
  • nawet 2000–4000 zł od chrzestnych i świadków.

Największa zmiana? Goście zaczęli liczyć koszty wesela niemal tak samo jak młoda para. W 2026 roku średni koszt tzw. talerzyka wynosi już od 300 do nawet 600 zł za osobę. To oznacza, że sama obecność pary gości może kosztować organizatorów ponad 1000 zł - zwłaszcza gdy w cenę wchodzą poprawiny, open bar czy nocleg. Właśnie dlatego wiele osób kieruje się dziś zasadą: "koperta powinna przynajmniej pokryć koszt uczestnictwa". Nie wszyscy jednak się z tym zgadzają.

Coraz więcej osób mówi: "daj tyle, ile możesz"

Co ciekawe, na forach i w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej opinii, że presja związana z kopertami zaczyna wymykać się spod kontroli. Niektórzy otwarcie piszą, że wolą dać mniej, ale bez zadłużania się tylko po to, by "dobrze wypaść".

