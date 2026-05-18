Przemysław Czarnek nagle wypalił o Robercie Lewandowskim i został ordynarnie zwyzywany! Wielka awantura

Przemysław Czarnek pokochał piłkę nożną. Nagle wypalił o Robercie Lewandowskim

Robert Lewandowski ostatecznie zdecydował o tym, że w przyszłym sezonie nie będzie reprezentował barw klubu FC Barcelona, o czym poinformował w specjalnym oświadczeniu. Nie jest zaskoczeniem to, że wpis "Lewego" wywołał poruszenie wśród kibiców i ekspertów piłkarskich. Dla Polaków oczywiście każda decyzja kapitana naszej kadry ma wielkie znaczenie, także dla tych, którzy jakoś szczególnie znani z miłości do piłki nożnej nie są. Mało kto spodziewał się, że ws. naszego napastnika wypowie się Przemysław Czarnek, czyli ostatnio jeden z najważniejszych polityków PiS i kandydat tej partii na premiera. Awans w partyjnej hierarchii najwidoczniej wzniecił zainteresowanie do futbolu. Były szef MEN w marcu pojawił się na meczu Polska - Albania, gdzie siedział koło Zbigniewa Bońka, z którym notabene wcześniej miał nieco na pieńku. Tym razem Przemysław Czarnek nagle wypalił o Robercie Lewandowskim.

Wielka awantura! Przemysław Czarnek ordynarnie zwyzywany po wpisie o Robercie Lewandowskim

Wpis kandydata PiS na premiera bardziej pasowałby choćby do Karola Nawrockiego, który od dawna znany jest z miłości do piłki nożnej. Być może Przemysław Czarnek chciał poczuć się niczym prezydent...

Kibice Barcy mówią: przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki kończy przygodę z Barceloną. Klub był w kryzysie, ale kapitan reprezentacji Polski przywrócił mu blask jednego z najlepszych klubów świata. Robert Lewandowski to przykład talentu, profesjonalisty i ciężkiej pracy. Polska dziękuje i życzy dalszych sukcesów

- napisał były minister edukacji, który pewnie nie spodziewał się tego, że po tak niewinnym wpisie zostanie ordynarnie zwyzywany. Wybuchła wielka awantura! Internauci dopadli Przemysława Czarnka, nie szczędząc mu bardzo mocnych słów. Wiele z nich nie nadaje się do pokazania. Zacytujemy tylko te łagodniejsze.

E, od kiedy jesteś kibic? Przez ostatnie 10 lat jakoś cisza... fajnie się ogrzać czyimś blaskiem; Już nawet do Lewandowskiego się podłączasz? Żenada; Od Lewandowskiego się odwal! Nie masz żadnych zasług w sporcie jakimkolwiek; Jak już tak gloryfikujesz Pana Roberta, to może wziąłbyś z niego przykład i zakończył swoją przygodę z polityką, tak jak on zakończył z Barceloną?

- pisali rozsierdzeni użytkownicy portalu X. Część internautów jednak kulturalnie zgodziło się z Przemysławem Czarkiem, ale tego typu wpisów było jak na lekarstwo. Ciekawe, co sam Robert Lewandowski o tym myśli.