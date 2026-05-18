Tak Lewandowscy żyli w Barcelonie. Zdarzyła się nawet przeprowadzka

KLS
2026-05-18 13:16

Dla Roberta Lewandowskiego to ostatnie chwile w Katalonii. Po tym sezonie "Lewy" opuści Barcelonę, w jej barwach może zagrać już tylko ostatni ligowy mecz z Valencią. W niedzielny wieczór pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a niedługo zmieni miejsce zamieszkania. W okolicach Barcelony żyło mu się dobrze, czego dowodem było wiele publikacji w sieci.

Po transferze do Barcelony w 2022 roku Lewandowscy początkowo zamieszkali w Castelldefels. Wynajmowali tam dom należący do Marca Bartry (obecnie Real Betis), byłego zawodnika Blaugrany. Lokalizacja zapewniała im pełen komfort – bliskość Barcelony, łatwy dostęp do plaży, szkół oraz popularnych restauracji.

W połowie 2025 roku zdecydowali się jednak na przeprowadzkę. Wybór padł ponownie na Sitges, które przyciąga nie tylko rodziny, ale również wiele znanych osób ze świata show-biznesu. Dzięki temu mogli zyskać większą prywatność, spokój oraz przestrzeń do codziennego życia.

Po przeprowadzce do Hiszpanii Robert Lewandowski zamieszkał w urokliwym Sitges, oddalonym o około 35 kilometrów od Barcelony. To nadmorskie miasto słynie z pięknych plaż oraz znakomitej kuchni, co sprawia, że codzienne życie jest tam wyjątkowo komfortowe. Dużym atutem Sitges jest również klimat – mieszkańcy mogą liczyć nawet na około 300 słonecznych dni w roku.

ZOBACZ TEŻ: Niemcy powinni się wstydzić, patrząc na pożegnanie Lewandowskiego. Tak to powinno wyglądać w Bayernie

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
Galeria zdjęć 15

Region ten, ceniony za malownicze widoki i bliskość natury, gwarantuje ciszę i intymność. Willa Lewandowskich położona jest w sąsiedztwie Garraf Natural Park, co dodatkowo podkreśla ich zamiłowanie do życia w harmonii z otoczeniem.

Państwo Lewandowscy mogą pochwalić się też dwiema posiadłościami na Majorce. Na Baleary będą jednak zaglądać dużo rzadziej, przynajmniej w następnych miesiącach. Portal WP Sportowe Fakty poinformował, że Polak otrzymał kosmiczną ofertę z Al-Hilal. Klub z Arabii Saudyjskiej jest skłonny płacić "Lewemu" 90 mln euro za sezon.     

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEWANDOWSCY
FC BARCELONA
ROBERT I ANNA LEWANDOWSCY
ROBERT LEWNDOWSKI