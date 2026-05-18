Tak Lewandowscy żyli w Barcelonie. Zdarzyła się nawet przeprowadzka

Po transferze do Barcelony w 2022 roku Lewandowscy początkowo zamieszkali w Castelldefels. Wynajmowali tam dom należący do Marca Bartry (obecnie Real Betis), byłego zawodnika Blaugrany. Lokalizacja zapewniała im pełen komfort – bliskość Barcelony, łatwy dostęp do plaży, szkół oraz popularnych restauracji.

W połowie 2025 roku zdecydowali się jednak na przeprowadzkę. Wybór padł ponownie na Sitges, które przyciąga nie tylko rodziny, ale również wiele znanych osób ze świata show-biznesu. Dzięki temu mogli zyskać większą prywatność, spokój oraz przestrzeń do codziennego życia.

Po przeprowadzce do Hiszpanii Robert Lewandowski zamieszkał w urokliwym Sitges, oddalonym o około 35 kilometrów od Barcelony. To nadmorskie miasto słynie z pięknych plaż oraz znakomitej kuchni, co sprawia, że codzienne życie jest tam wyjątkowo komfortowe. Dużym atutem Sitges jest również klimat – mieszkańcy mogą liczyć nawet na około 300 słonecznych dni w roku.

ZOBACZ TEŻ: Niemcy powinni się wstydzić, patrząc na pożegnanie Lewandowskiego. Tak to powinno wyglądać w Bayernie

15

Region ten, ceniony za malownicze widoki i bliskość natury, gwarantuje ciszę i intymność. Willa Lewandowskich położona jest w sąsiedztwie Garraf Natural Park, co dodatkowo podkreśla ich zamiłowanie do życia w harmonii z otoczeniem.

Państwo Lewandowscy mogą pochwalić się też dwiema posiadłościami na Majorce. Na Baleary będą jednak zaglądać dużo rzadziej, przynajmniej w następnych miesiącach. Portal WP Sportowe Fakty poinformował, że Polak otrzymał kosmiczną ofertę z Al-Hilal. Klub z Arabii Saudyjskiej jest skłonny płacić "Lewemu" 90 mln euro za sezon.