Międzynarodowy stan zagrożenia wirusem! Jest alarm. Pilny komunikat WHO

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z nową epidemią wirusa Ebola, obejmującą Demokratyczną Republikę Konga i Ugandę.

Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a silnie zakaźny wirus, znany z wysokiej śmiertelności, dotarł do stolicy Ugandy.

Mimo że WHO nie ogłosiła zagrożenia pandemicznego, sprawdź, jakie działania podjęto, aby powstrzymać śmiertelnego wirusa i czy istnieją realne powody do obaw.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega w sprawie wirusa Ebola. W minioną niedzielę (17 maja) ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z wybuchem epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. WHO zaznacza, że komunikat ma na celu postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości i zmobilizowanie wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Jednocześnie dodaje, że na razie nie ma zagrożenia pandemicznego.

Epidemia wirusa Ebola. WHO reaguje

Z informacji opublikowanej przez organizację wynika, że do soboty (16 maja) na terenie prowincji Ituri w Demokratycznej Republice Konga z tym strasznym wirusem powiązano 80 zgonów i 246 zachorowań, "z czego osiem przypadków zostało potwierdzonych laboratoryjnie" – czytamy w komunikacie. PAP przypomina, że to już 17. epidemia wirusa Ebola w Kongo od wykrycia tej choroby w 1976 r., przy czym zakończenie poprzedniej ogłoszono całkiem niedawno, bo zaledwie kilka miesięcy temu, pod koniec ubiegłego roku. Najpoważniejsza dotąd epidemia przypadła na lata 2018–20 i doprowadziła do ponad tysiąca zgonów.

Co to jest wirus Ebola?

Tym razem epidemia w DRK objęła też sąsiednią Ugandę. "W stolicy tego kraju, Kampali, w piątek i sobotę odnotowano dwa niezwiązane ze sobą przypadki potwierdzone laboratoryjnie, w tym jeden śmiertelny. Obie zakażone osoby były niedawno w DRK" - czytamy. Ebola to przerażający wirus - jest silnie zakaźny, transmituje się przez kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami chorego. Wywołuje poważną chorobę, często kończącą się śmiercią.