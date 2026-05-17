Zatrzymania tuż przed finałem Eurowizji w Wiedniu! Do akcji wkroczyła policja

Protesty i zatrzymania przed finałem Eurowizji w Wiedniu

Protestujący pojawili się na schodach głównej biblioteki miejskiej znajdującej się niedaleko areny Eurowizji. Zamaskowani aktywiści demonstrowali przeciwko udziałowi Izraela w konkursie, oskarżając ten kraj o działania ludobójcze w Strefie Gazy.

- Zorganizowali oni niezarejestrowane zgromadzenie i złamali zakaz zakrywania twarzy - powiedziała agencji dpa rzeczniczka policji.

Jeszcze wcześniej tego samego dnia ulicami Wiednia przeszła wielotysięczna demonstracja pod hasłem „Nie ma sceny dla ludobójstwa”. Według policji protest przebiegał spokojnie i nie odnotowano poważniejszych incydentów.

Kilka krajów zbojkotowało Eurowizję 2026. Powodem był udział Izraela

Tegoroczny konkurs odbywał się w cieniu politycznych napięć i licznych kontrowersji. Z udziału w Eurowizji zrezygnowały Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia oraz Słowenia. Kraje te zdecydowały się na bojkot wydarzenia w związku z obecnością Izraela w konkursie.

Konkurs Piosenki Eurowizji ostatecznie wygrała Bułgaria reprezentowana przez Darę z utworem „Bangaranga”. Wokalistka zdobyła łącznie 516 punktów od jury i widzów z ponad 30 państw.

Alicja Szemplińska z utworem "Prey". Polska wysoko oceniona przez jury

Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem „Pray”. Artystka zakończyła rywalizację na 12. miejscu z dorobkiem 150 punktów. Co ciekawe, zdecydowanie lepiej ocenili ją jurorzy niż widzowie. Od publiczności Polska otrzymała jedynie 17 punktów, natomiast jury przyznało Alicji aż 133 punkty, co dało jej 7. miejsce w rankingu jurorskim.

Organizatorzy liczyli, że jubileuszowa, 70. edycja Eurowizji w Wiedniu będzie wielkim muzycznym świętem. Ostatecznie konkurs odbył się jednak w okrojonym składzie. W Wiener Stadthalle wystąpiło jedynie 35 reprezentacji, co jest najniższym wynikiem od ponad 20 lat.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie