Próbowali go ratować za wszelką cenę. Słynny wieloryb z Bałtyku nie żyje

Niemieckie władze oraz Duńska Agencja Ochrony Środowiska potwierdziły, że martwy wieloryb znaleziony w pobliżu duńskiej wyspy Anholt to humbak Timmy. Zwierzę udało się zidentyfikować dzięki nadajnikowi umieszczonemu na jego ciele.

Wielotygodniowa walka o życie humbaka

Historia Timmy’ego od tygodni budziła ogromne zainteresowanie mediów i mieszkańców Niemiec. Humbak po raz pierwszy został zauważony w nocy z 22 na 23 marca w rejonie Timmendorfer Strand nad Bałtykiem. Wtedy zwierzę utknęło na mieliźnie, jednak udało mu się samodzielnie wydostać.

Później sytuacja powtarzała się jeszcze kilkukrotnie. Wieloryb trafiał na kolejne płycizny, a każda następna próba wydostania się z pułapki coraz bardziej osłabiała zwierzę. Ratownicy i wolontariusze przez długi czas próbowali pomóc humbakowi wrócić na bezpieczne wody.

Prywatna akcja ratunkowa wzbudziła emocje

Ostatecznie władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego zgodziły się na przeprowadzenie prywatnej akcji ratunkowej. Finansowego wsparcia udzielili m.in. przedsiębiorczyni Karin Walter-Mommert oraz współzałożyciel MediaMarkt Walter Gunz.

W ramach operacji wykorzystano specjalną barkę wypełnioną wodą. Dzięki niej udało się przetransportować osłabionego humbaka z Bałtyku w stronę Morza Północnego. 2 maja Timmy został wypuszczony do morza u wybrzeży Danii i początkowo samodzielnie pływał.

Naukowcy mieli wątpliwości

Akcja ratunkowa od początku budziła kontrowersje wśród ekspertów. Część naukowców uważała, że transport ciężko osłabionego zwierzęcia może nie zakończyć się sukcesem.

Specjaliści zwracali uwagę, że humbak był w złym stanie, a jego szanse na przeżycie po wypuszczeniu na otwarte wody są bardzo niewielkie.

Martwego wieloryba odnaleziono w piątek

Informacja o odnalezieniu martwego wieloryba pojawiła się w piątek za sprawą duńskiego strażnika przyrody. Początkowo nie było pewności, czy chodzi właśnie o Timmy’ego. Dopiero analiza nadajnika oraz pobranych próbek tkanki pozwoliła potwierdzić tożsamość zwierzęcia.

Bałtyk nie jest bezpieczny dla wielorybów

Eksperci zauważają, że w Morzu Bałtyckim coraz częściej pojawiają się wieloryby, w tym także humbaki. Ten akwen nie zapewnia jednak odpowiednich warunków do życia dla tak dużych ssaków.

Problemem są przede wszystkim płytkie wody, niskie zasolenie oraz ograniczona ilość pożywienia. Dodatkowym zagrożeniem pozostaje działalność człowieka, w tym ruch statków i hałas podwodny.