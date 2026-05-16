Sześć osób zginęło w wypadku pod Brzegiem. Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Opolu poinformowała o zakończeniu postępowania dotyczącego tragicznego wypadku, do którego doszło 24 grudnia 2025 roku w Zielęcicach w powiecie brzeskim. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych śmierć poniosło sześć osób. Jak informuje TVP 3 Opole, śledztwo zostało umorzone.

Koniec śledztwa. Sprawca nie żyje

Jak wyjaśniają śledczy, postępowanie umorzono z powodu śmierci sprawcy zdarzenia - kierowcy volkswagena. Ustalenia biegłych nie pozostawiają wątpliwości co do przyczyny tej ogromnej tragedii. Kierowca, który doprowadził do wypadku, był pod wpływem ogromnej ilości alkoholu.

- Wiążemy stan nietrzeźwości (2,91 promila) z niewłaściwą techniką jazdy, która doprowadziła do zjechania na przeciwległy pas ruchu na łuku drogi i czołowego zderzenia z Fordem. Postanowienie jest prawomocne

- przekazał TVP 3 Opole Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Horror w wigilijny poranek

Przypomnijmy, że do tego wstrząsającego zdarzenia doszło w wigilijny poranek, 24 grudnia 2025 roku, około godziny 6:30. Na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94, na odcinku między Strzelinem a Brzegiem, zderzyły się czołowo dwa pojazdy. Volkswagenem passatem podróżowało pięciu obywateli Ukrainy w wieku od 17 do 30 lat. Za kierownicą forda kugi siedział 59-letni mieszkaniec Brzegu. Niestety, życia żadnej z tych osób nie udało się uratować. Służby, które przybyły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić ogrom tragedii.

- Na drodze krajowej nr 39 (w rejonie skrzyżowania z DK 94) zderzyły się dwa pojazdy - volkswagen passat i ford kuga, którymi łącznie podróżowało 6 osób. Niestety wszyscy ponieśli śmierć na miejscu

- mogliśmy przeczytać w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Brzegu w mediach społecznościowych.

Widok na miejscu wypadku był przerażający. Ford kuga, prowadzony przez 59-latka z Brzegu, został całkowicie zmiażdżony. Z kolei volkswagen passat, którym jechało pięciu obywateli Ukrainy, po zderzeniu stanął w płomieniach.