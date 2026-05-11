A4 zablokowana w kierunku Wrocławia. Wypadek ciężarówki

Do bardzo poważnego zdarzenia drogowego doszło na autostradzie A4 w województwie opolskim. Na odcinku pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg, na wysokości 207 kilometra, samochód ciężarowy uderzył w bariery. W wyniku wypadku jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy muszą przygotować się na spore problemy.

Policja wyznaczyła objazdy. Jest oficjalny komunikat

W związku z całkowitą blokadą trasy, policja zorganizowała objazdy. Kierowcy jadący w stronę Wrocławia powinni zjechać z autostrady na węźle Opole Zachód, a następnie kierować się na drogę krajową nr 94. Opolscy funkcjonariusze wydali oficjalny komunikat w mediach społecznościowych, w którym apelują do kierowców.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący samochodem ciężarowym mężczyzna, z nieustalonej na ten moment przyczyny wjechał w bariery energochłonne. Jezdnia jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazd przez wezeł Opole Zachód. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Apelujemy o rozsądek i ostrożność na drodze. Prosimy o wybieranie alternatywnych tras oraz o stosowanie się do poleceń służb pracujących nadal na miejscu

- przekazała opolska policja.

Jak długo potrwają utrudnienia na A4?

Służby pracujące na miejscu zdarzenia informują, że usuwanie skutków wypadku może być długotrwałe. Policja w swoim komunikacie wspomina o "kilku godzinach". Bardziej precyzyjne informacje podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Według drogowców utrudnienia na odcinku Węzeł Opole Zachód - Węzeł Brzeg mogą zakończyć się około godziny 10:30. Do tego czasu kierowcom zaleca się omijanie tego fragmentu autostrady A4.