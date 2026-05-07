Pogoda w Opolu: 8-10 maja 2026

Nadchodzący weekend w Opolu, przypadający na 8-10 maja, przyniesie dynamiczną i bardzo pozytywną zmianę aury. Mieszkańcy pożegnają chmury i niższe temperatury, a przywitają niemal bezchmurne niebo i wartości zbliżające się do 20 stopni. Prognozy są jednoznaczne – weekend będzie w całości suchy, co pozwoli w pełni cieszyć się powrotem cieplejszej pogody.

Pochmurny, ale suchy piątek

Początek weekendu, 8 maja, będzie ostatnim tak chłodnym i pochmurnym dniem. Niebo nad Opolem pozostanie w dużej mierze zasłonięte chmurami, choć nie przyniosą one opadów. Temperatura w ciągu dnia nie powinna przekroczyć 14 stopni Celsjusza, a o poranku termometry wskażą około 7 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, wiejąc z prędkością dochodzącą do 3 m/s.

Sobota przyniesie przełom i słońce

Prawdziwa zmiana nadejdzie w sobotę, 9 maja. Niebo nad miastem całkowicie się rozpogodzi, a słońce będzie towarzyszyć mieszkańcom przez cały dzień. To przełoży się na znaczny wzrost temperatury w porównaniu do piątku – po południu słupki rtęci pokażą już ponad 17 stopni. Należy jednak zwrócić uwagę na chłodny poranek, kiedy temperatura spadnie do około 5 stopni Celsjusza. Wiatr jednocześnie osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Niedziela, 10 maja, zapowiada się jako kulminacja ocieplenia. Będzie to najprzyjemniejszy i najcieplejszy dzień weekendu w Opolu. Przy bezchmurnym niebie temperatura maksymalna osiągnie wartość bliską 20 stopni Celsjusza, tworząc niemal letnią atmosferę. Poranek, podobnie jak w sobotę, pozostanie rześki, z temperaturą wynoszącą prawie 6 stopni. Wiatr będzie już bardzo słaby, niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością około 1 m/s.

Słoneczny weekend w Opolu

Taka prognoza pogody stwarza idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Słoneczna i coraz cieplejsza aura w sobotę i niedzielę zachęca do długich spacerów czy wycieczek rowerowych. Słabnący wiatr sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze większe. To także świetna okazja, by odpocząć w miejskich parkach i na skwerach. Warto jednak pamiętać o chłodnych porankach, dlatego planując wyjście z domu, dobrze jest ubrać się warstwowo.

Dane pogodowe: OpenWeather