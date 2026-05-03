Ania Wyszkoni wystąpi w Opolu. Piosenkarka zapowiada coś wyjątkowego na swój jubileusz

Kamil Polewski
2026-05-03 19:52

Wielkimi krokami zbliża się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Podczas legendarnego i prestiżowego wydarzenia na scenie zaprezentuje się wielu cenionych artystów, a jedną z gwiazd czeka wyjątkowy wieczór. Ania Wyszkoni zdradziła, że w towarzystwie zaproszonych gości uczci w Opolu swoje 30-lecie kariery.

Festiwal w Opolu od dziesięcioleci stanowi symbol polskiej kultury muzycznej, będąc miejscem, gdzie rodzą się gwiazdy, a legendy utrwalają swoje miejsce w historii. Na przestrzeni lat liczne osobistości świętowały na deskach tego amfiteatru swoje muzyczne jubileusze. Tym razem celebrować będzie Ania Wyszkoni.

Ania Wyszkoni zapowiada recital na swoje 30-lecie. Zaprosiła gości specjalnych

Piosenkarka, którą cała Polska pokochała jako wokalistkę zespołu Łzy, obchodzi jubileusz 30-lecia kariery artystycznej. Ania Wyszkoni ma przy tej okazji wiele planów i choć zagrała już specjalne, jubileuszowe koncerty, to przed nią jeszcze jeden, wyjątkowy wieczór. W rozmowie z "Plejadą" artystka wyjawiła, że recital poświęcony jej 30-leciu odbędzie się w ramach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wyszkoni wystąpi tam pierwszego dnia, ale nie będzie sama! Zaprosiła na scenę kolegów i koleżanki z branży artystycznej, których skład póki co pozostaje słodką tajemnicą.

"Mój jubileuszowy recital w Opolu ma dla mnie wymiar symboliczny. Wystąpię pierwszego dnia festiwalu. To dla mnie szczególna chwila, bo właśnie tutaj przeżywałam najważniejsze momenty mojej drogi artystycznej: nagrody, koncerty Premier, Superjedynki i kolejne rocznice" - powiedziała.

"To niesamowite, że jestem na scenie już od 30 lat i że mogę świętować ten jubileusz właśnie tutaj, na najważniejszej festiwalowej scenie w Polsce. Zaśpiewam swoje najbardziej znane utwory, pojawią się wyjątkowi goście, z którymi przygotowaliśmy niespodzianki dla publiczności" - zdradziła tajemniczo.

Opole 2026 - kiedy festiwal?

Tegoroczny, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 4-7 czerwca. Tradycyjnie, widzowie obejrzą konkursy "Debiuty" i "Premiery". W tym drugim swoich sił spróbuje m.in. Sebastian Fabijański. Nie może też zabraknąć gwiazd reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej. W Opolu wystąpią ostatnie uczestniczki Eurowizji, Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska. Szykuje się kolejny niezapomniany festiwal.

