Matura 2026: język polski. Uważaj na ten częsty błąd. Jedna rzecz i po egzaminie

Matura 2026 z polskiego. Jeden szczegół na starcie i możesz mieć problem

Choć najwięcej mówi się o wypracowaniu i zadaniach, problemy często zaczynają się wcześniej. Brak odpowiedniego długopisu, stres czy pośpiech przy wejściu na salę – to rzeczy, które mogą utrudnić start.

Każdy zdający musi mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem. Niedozwolone są długopisy ścieralne, a użycie niewłaściwego może oznaczać problemy z oceną pracy.

Czytaj też: Matura 2026 - kiedy wyniki? Uczniowie muszą uzbroić się w cierpliwość

Tego nie możesz zapomnieć

Lista jest krótka, ale kluczowa:

czarny długopis (najlepiej dwa)

dokument tożsamości

spokój i koncentracja

W przeciwieństwie do innych egzaminów nie trzeba zabierać dodatkowych przyborów. Co ważne – słowniki potrzebne podczas egzaminu z języka polskiego zapewnia szkoła.

Arkusz CKE. Najwięcej tracisz na końcu

Egzamin z języka polskiego składa się z kilku części, ale to wypracowanie jest decydujące. To tam można zdobyć najwięcej punktów – albo je stracić.

Typowe błędy:

brak odniesienia do lektury obowiązkowej

chaotyczna argumentacja

niedokończona praca przez zły podział czasu

Właśnie dlatego kluczowe jest dobre rozplanowanie egzaminu od pierwszych minut.

Czytaj też: Matura 2026 z języka polskiego. Lektury z gwiazdką! Sprawdź, żeby nie było zaskoczenia

Harmonogram matur 2026

Egzamin z języka polskiego rozpoczyna sesję maturalną, która potrwa do 21 maja w części pisemnej. Egzaminy ustne zaplanowano od 7 do 30 maja. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.

Zakaz telefonów i elektroniki

Jednym z najpoważniejszych błędów jest wniesienie telefonu na salę. Nawet jeśli nie zostanie użyty, jego obecność może skutkować unieważnieniem egzaminu.

Wyjątkiem są sytuacje szczególne – np. dostosowania dla uczniów wymagających specjalistycznego sprzętu

16