Matura 2026: język polski. Uważaj na ten częsty błąd. Jedna rzecz i po egzaminie

Matura 2026 z polskiego. Jeden szczegół na starcie i możesz mieć problem
Choć najwięcej mówi się o wypracowaniu i zadaniach, problemy często zaczynają się wcześniej. Brak odpowiedniego długopisu, stres czy pośpiech przy wejściu na salę – to rzeczy, które mogą utrudnić start.
Każdy zdający musi mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem. Niedozwolone są długopisy ścieralne, a użycie niewłaściwego może oznaczać problemy z oceną pracy.
Czytaj też: Matura 2026 - kiedy wyniki? Uczniowie muszą uzbroić się w cierpliwość
Tego nie możesz zapomnieć
Lista jest krótka, ale kluczowa:
- czarny długopis (najlepiej dwa)
- dokument tożsamości
- spokój i koncentracja
W przeciwieństwie do innych egzaminów nie trzeba zabierać dodatkowych przyborów. Co ważne – słowniki potrzebne podczas egzaminu z języka polskiego zapewnia szkoła.
Polecany artykuł:
Arkusz CKE. Najwięcej tracisz na końcu
Egzamin z języka polskiego składa się z kilku części, ale to wypracowanie jest decydujące. To tam można zdobyć najwięcej punktów – albo je stracić.
Typowe błędy:
- brak odniesienia do lektury obowiązkowej
- chaotyczna argumentacja
- niedokończona praca przez zły podział czasu
Właśnie dlatego kluczowe jest dobre rozplanowanie egzaminu od pierwszych minut.
Czytaj też: Matura 2026 z języka polskiego. Lektury z gwiazdką! Sprawdź, żeby nie było zaskoczenia
Harmonogram matur 2026
Egzamin z języka polskiego rozpoczyna sesję maturalną, która potrwa do 21 maja w części pisemnej. Egzaminy ustne zaplanowano od 7 do 30 maja. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
Zakaz telefonów i elektroniki
Jednym z najpoważniejszych błędów jest wniesienie telefonu na salę. Nawet jeśli nie zostanie użyty, jego obecność może skutkować unieważnieniem egzaminu.
Wyjątkiem są sytuacje szczególne – np. dostosowania dla uczniów wymagających specjalistycznego sprzętu