Matura za chwilę, a tu takie wieści! Komunikat CKE tuż przed egzaminami

Matura w 2026 roku rozpocznie się 4 maja o godz. 9. Na pierwszy ogień – jak co roku – pójdzie język polski na poziomie podstawowym. To oznacza, że maturzyści wystartują o jeden dzień wcześniej niż w 2025 roku, gdy egzaminy ruszyły 5 maja. W poprzednich latach terminy również się zmieniały – w 2024 roku matury zaczęły się 7 maja, a wcześniej 4 maja.

Choć różnica wydaje się niewielka, dla uczniów oznacza to mniej czasu na ostatnie powtórki po długim weekendzie majowym.

Harmonogram pierwszych dni matur

Centralna Komisja Egzaminacyjna wskazała konkretne daty najważniejszych egzaminów:

4 maja (poniedziałek) – język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek) – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa) – język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

To trzy obowiązkowe egzaminy, które musi zdać każdy absolwent szkoły średniej.

Zasady matury 2026

Egzamin maturalny obejmuje część obowiązkową i dodatkową. Każdy maturzysta musi przystąpić do:

języka polskiego (pisemny i ustny)

matematyki (pisemny)

języka obcego nowożytnego (pisemny i ustny)

co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

Czytaj też: Matura 2026 - kiedy wyniki? Uczniowie muszą uzbroić się w cierpliwość

Progi zdawalności

Wymagania pozostają bez zmian:

30% punktów – minimalny próg zaliczenia przedmiotów obowiązkowych

brak progu zdawalności dla egzaminów rozszerzonych

Ile trwają egzaminy?

Czas trwania zależy od przedmiotu:

język polski (podstawa) – ok. 240 minut

matematyka (podstawa) – 180 minut

język obcy (podstawa) – 120 minut

Choć przesunięcie terminu o jeden dzień może wydawać się drobiazgiem, w praktyce oznacza krótszy czas na przygotowania. Dla wielu maturzystów liczy się każdy dzień, zwłaszcza w końcowej fazie nauki.

Czytaj też: Odwołanie od wyniku matury 2026. Zobacz, jak wywalczyć dodatkowe punkty od CKE

Egzaminy tradycyjnie ruszają na początku maja – jednak w tym roku uczniowie muszą być gotowi szybciej niż ich starsi koledzy.

