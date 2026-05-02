Matura za chwilę, a tu takie wieści! Komunikat CKE tuż przed egzaminami

Matura w 2026 roku rozpocznie się 4 maja o godz. 9. Na pierwszy ogień – jak co roku – pójdzie język polski na poziomie podstawowym. To oznacza, że maturzyści wystartują o jeden dzień wcześniej niż w 2025 roku, gdy egzaminy ruszyły 5 maja. W poprzednich latach terminy również się zmieniały – w 2024 roku matury zaczęły się 7 maja, a wcześniej 4 maja.
Choć różnica wydaje się niewielka, dla uczniów oznacza to mniej czasu na ostatnie powtórki po długim weekendzie majowym.
Harmonogram pierwszych dni matur
Centralna Komisja Egzaminacyjna wskazała konkretne daty najważniejszych egzaminów:
- 4 maja (poniedziałek) – język polski (poziom podstawowy)
- 5 maja (wtorek) – matematyka (poziom podstawowy)
- 6 maja (środa) – język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
To trzy obowiązkowe egzaminy, które musi zdać każdy absolwent szkoły średniej.
Zasady matury 2026
Egzamin maturalny obejmuje część obowiązkową i dodatkową. Każdy maturzysta musi przystąpić do:
- języka polskiego (pisemny i ustny)
- matematyki (pisemny)
- języka obcego nowożytnego (pisemny i ustny)
- co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
Progi zdawalności
Wymagania pozostają bez zmian:
- 30% punktów – minimalny próg zaliczenia przedmiotów obowiązkowych
- brak progu zdawalności dla egzaminów rozszerzonych
Ile trwają egzaminy?
Czas trwania zależy od przedmiotu:
- język polski (podstawa) – ok. 240 minut
- matematyka (podstawa) – 180 minut
- język obcy (podstawa) – 120 minut
Choć przesunięcie terminu o jeden dzień może wydawać się drobiazgiem, w praktyce oznacza krótszy czas na przygotowania. Dla wielu maturzystów liczy się każdy dzień, zwłaszcza w końcowej fazie nauki.
Egzaminy tradycyjnie ruszają na początku maja – jednak w tym roku uczniowie muszą być gotowi szybciej niż ich starsi koledzy.