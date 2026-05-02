Matura za chwilę, a tu takie wieści! Komunikat CKE tuż przed egzaminami

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-05-02 11:00

Matura 2026 jest już praktycznie za rogiem – uczniowie wrócą po majówce i niemal od razu zasiądą do pierwszego egzaminu. Przypominamy, że w tym roku matura zacznie się nieco wcześniej. Sprawdźcie szczegóły.

Matura w 2026 roku rozpocznie się 4 maja o godz. 9. Na pierwszy ogień – jak co roku – pójdzie język polski na poziomie podstawowym. To oznacza, że maturzyści wystartują o jeden dzień wcześniej niż w 2025 roku, gdy egzaminy ruszyły 5 maja. W poprzednich latach terminy również się zmieniały – w 2024 roku matury zaczęły się 7 maja, a wcześniej 4 maja.

Choć różnica wydaje się niewielka, dla uczniów oznacza to mniej czasu na ostatnie powtórki po długim weekendzie majowym.

Harmonogram pierwszych dni matur

Centralna Komisja Egzaminacyjna wskazała konkretne daty najważniejszych egzaminów:

  • 4 maja (poniedziałek) – język polski (poziom podstawowy)
  • 5 maja (wtorek) – matematyka (poziom podstawowy)
  • 6 maja (środa) – język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

To trzy obowiązkowe egzaminy, które musi zdać każdy absolwent szkoły średniej.

Zasady matury 2026

Egzamin maturalny obejmuje część obowiązkową i dodatkową. Każdy maturzysta musi przystąpić do:

  • języka polskiego (pisemny i ustny)
  • matematyki (pisemny)
  • języka obcego nowożytnego (pisemny i ustny)
  • co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

Progi zdawalności

Wymagania pozostają bez zmian:

  • 30% punktów – minimalny próg zaliczenia przedmiotów obowiązkowych
  • brak progu zdawalności dla egzaminów rozszerzonych

Ile trwają egzaminy?

Czas trwania zależy od przedmiotu:

  • język polski (podstawa) – ok. 240 minut
  • matematyka (podstawa) – 180 minut
  • język obcy (podstawa) – 120 minut

Choć przesunięcie terminu o jeden dzień może wydawać się drobiazgiem, w praktyce oznacza krótszy czas na przygotowania. Dla wielu maturzystów liczy się każdy dzień, zwłaszcza w końcowej fazie nauki.

Egzaminy tradycyjnie ruszają na początku maja – jednak w tym roku uczniowie muszą być gotowi szybciej niż ich starsi koledzy.

