To cuda Polski. Te perełki znalazły się na liście UNESCO

Polska może pochwalić się bogactwem miejsc wpisanych na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Od historycznego Starego Miasta w Krakowie po niezwykłą Kopalnię Soli w Wieliczce – te perełki przyciągają turystów z całego świata.

Sprawdź, które jeszcze polskie skarby zostały docenione przez UNESCO i co to oznacza dla ich przyszłości!

Światowe Dziedzictwo UNESCO

UNESCO to skrót od United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Powstała w 1945 roku i ma na celu wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury i komunikacji.

Jednym z najbardziej znanych projektów UNESCO jest Lista Światowego Dziedzictwa - prestiżowy spis miejsc, które mają wyjątkową wartość dla całej ludzkości. Mogą to być zarówno zabytki, miasta, krajobrazy kulturowe, jak i obszary przyrodnicze. Obecność na liście oznacza międzynarodową ochronę, promocję i większe szanse na zachowanie tych miejsc dla przyszłych pokoleń.

Jakie obiekty w Polsce znajdują się na liście UNESCO?

Polska to kraj pełen zabytków, unikalnych krajobrazów i miejsc, które zachwycają zarówno turystów, jak i historyków. Niektóre z nich zostały docenione na całym świecie i trafiły na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. O jakich konkretnie miejscach mowa?

Jedną z dobrze znanych lokalizacji, która pojawia się na liście UNESCO, jest m.in. Stare Miasto w Krakowie, czyli serce polskiej historii. Krakowskie Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1978 roku jako jedno z pierwszych dwunastu obiektów na świecie.

Na prestiżowej liście znajduje się również kolejne perełka z Małopolski, a mianowicie Kopalnia Soli w Wieliczce – podziemne miasto. To miejsce, które ma 700 lat historii, kryje w sobie ponad 300 km korytarzy oraz zachwyca turystów z całego świata. Jeśli jesteście ciekawi, jakie inne miejsca znajdują się na liście UNESCO, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Lista Informacyjna UNESCO

Lista informacyjna to krajowy wykaz miejsc, które państwo członkowskie planuje w przyszłości zgłosić do wpisu na listę światowego dziedzictwa. Każdy kraj przygotowuje własną listę i może na niej umieścić obiekty kulturowe, przyrodnicze lub mieszane, które jego zdaniem spełniają kryteria UNESCO. Polska również ma taką listę i znajduje się na niej kilka ciekawych kandydatur, np. Kanał Elbląski, Gdańsk miasto wolności i pamięci oraz Twierdza Srebrna Góra.