Polskie miasto numerem jeden na świecie. Pokonaliśmy nawet Paryż!

Kraków został uznany za miasto z najpiękniejszą starówką na świecie, wyprzedzając nawet Paryż.

W rankingu portalu Tourlane oceniono 65 miast, biorąc pod uwagę wiek, architekturę, dostępność dla pieszych i popularność na Instagramie.

Starówka Krakowa, wpisana na listę UNESCO, zachwyca historią, kulturą i jest w dużej mierze wolna od ruchu samochodowego.

Starówki to miejsca, w których historia łączy się z teraźniejszością, a każdy krok przenosi nas w czasie. Spacer po brukowanych uliczkach, wśród zabytkowych kamienic i monumentalnych budowli, pozwala poczuć niepowtarzalny klimat minionych epok. Nic więc dziwnego, że turyści na całym świecie chętnie odwiedzają najstarsze dzielnice miast, szukając autentycznych wrażeń, ciekawych opowieści i idealnych kadrów na zdjęcia. Najnowszy ranking przygotowany przez portal Tourlane pokazuje, które starówki zachwycają najbardziej i - co ważne - nie brakuje w nim prawdziwych europejskich perełek.

Najpiękniejsze starówki świata

Podróże w czasie są możliwe i wcale nie potrzebujemy do tego wehikułu czasu. Wystarczy odwiedzić starówki największych i najstarszych miast świata, które jak w lustrze odbijają historię, tradycję i klimat minionych wieków. W najnowszym rankingu przygotowanym przez portal Tourlane oceniono 65 miast z całego globu, biorąc pod uwagę takie kryteria jak wiek, architektura, dostępność dla pieszych oraz popularność na Instagramie. Zestawienie ujawniło prawdziwe perełki, a na jego szczycie znalazł się Kraków!

Kraków na szczycie rankingu najpiękniejszych starówek świata

Kraków, dawna stolica Polski, od wieków zachwyca turystów z całego świata. Jego Stare Miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, to jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów urbanistycznych w Europie. Centralnym punktem jest monumentalny Rynek Główny z Sukiennicami, Wieżą Ratuszową i Kościołem Mariackim, z którego co godzinę rozbrzmiewa słynny hejnał. Spacerując brukowanymi uliczkami, można dotrzeć na Wzgórze Wawelskie z królewskim zamkiem i katedrą, czyli miejscem koronacji polskich władców.

To właśnie ta unikalna mieszanka historii, kultury i wyjątkowej atmosfery sprawiła, że Kraków zdobył pierwsze miejsce w rankingu. Dodatkowym atutem jest fakt, że Stare Miasto jest w dużej mierze wolne od ruchu samochodowego, co pozwala turystom w pełni cieszyć się spacerami po jego zakamarkach.

