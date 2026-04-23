Odwołanie od wyniku matury 2026. Zobacz, jak wywalczyć dodatkowe punkty od CKE

Wyniki matury 2026. Kiedy CKE ogłosi punktację?

Oficjalne rezultaty egzaminu dojrzałości poznamy 8 lipca 2026 roku. Właśnie w tym terminie zdający odbiorą swoje świadectwa i dowiedzą się, jak poszły im poszczególne przedmioty. Dzień ogłoszenia punktacji jest niezwykle istotny, ponieważ to od tej daty wyznacza się początek biegu wszystkich ustawowych terminów dotyczących ewentualnych procedur odwoławczych.

Wgląd do pracy maturalnej. Od tego musisz zacząć

Kiedy opublikowane zostaną rezultaty, każdy absolwent otrzymuje ustawowe prawo do weryfikacji swojego ocenionego arkusza. Taka analiza daje szansę na prześledzenie sposobu oceny udzielonych odpowiedzi, weryfikację przyznanej punktacji oraz wychwycenie ewentualnych pomyłek popełnionych podczas sprawdzania. Centralna Komisja Egzaminacyjna traktuje ten krok jako integralny element całego procesu odwoławczego. Jest to absolutnie decydujący etap, bowiem bez dokładnego zapoznania się z dokumentem nie da się rzetelnie zawalczyć o wyższy wynik.

Wniosek do OKE o ponowne przeliczenie punktów z matury

Jeżeli lektura arkusza utwierdzi zdającego w przekonaniu o krzywdzącej ocenie, ma on prawo wystąpić z pismem o ponowną kalkulację swojego dorobku. Stosowny dokument należy skierować do właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE). Co ważne, procedura ta ogranicza się wyłącznie do kontroli matematycznego zsumowania rezultatów i nie wiąże się z całościowym, ponownym sprawdzaniem zadań od zera. Pracownicy komisji weryfikują jedynie, czy sprawdzający nie zapomniał wpisać punktów za konkretne rozwiązanie oraz czy nie pomylił się w końcowych obliczeniach.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Instytucja ostatniej szansy

Brak pożądanej reakcji ze strony OKE nie zamyka jeszcze drogi do sprawiedliwości. W takim przypadku uczeń może zainicjować kolejną fazę procedury, kierując swoje roszczenia bezpośrednio do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE). Ten organ odwoławczy bierze pod lupę wyłącznie te rozwiązania, które zostały precyzyjnie wskazane przez maturzystę w dokumentacji. Instytucja dysponuje uprawnieniami pozwalającymi na modyfikację ostatecznej punktacji. Cały mechanizm opiera się na zasadzie dwuinstancyjności, stanowiąc w praktyce jedyny formalny sposób na skuteczną korektę maturalnego dorobku.

Ważne terminy odwołań dla maturzystów z 2026 roku

Procedura odwoławcza jest ograniczona czasowo, dlatego nie można zwlekać.

Najważniejsze informacje:

8 lipca 2026 – publikacja wyników

po ogłoszeniu wyników można składać wnioski o wgląd

kolejne etapy mają krótkie, ustawowe terminy

Dodatkowo:

osoby, które nie zdały jednego egzaminu, mają 7 dni na zgłoszenie poprawki

Kiedy zmiana wyniku matury wchodzi w grę?

Korekta finalnej noty z matury to scenariusz realny, jednak mocno ograniczony do ściśle zdefiniowanych sytuacji. Pod uwagę brane są wyłącznie udowodnione błędy w zliczaniu punktacji lub ewidentne pomyłki egzaminatora przy ocenie konkretnych zadań z arkusza.

Absolwenci muszą mieć jasną świadomość, że prawo oświatowe w żaden sposób nie przewiduje możliwości zaskarżenia werdyktu do sądu powszechnego ani żądania ponownej, całościowej oceny egzaminu bez twardych podstaw. Mimo że przepisy dają szansę na weryfikację poprzez sprawny system odwoławczy, to ostateczny wynik zatwierdzony w dokumentach przez okręgową komisję posiada status wiążący.

