Matura 2026 z języka polskiego. Lista lektur obowiązkowych

Jacek Chlewicki
2026-04-23 14:16

Egzamin dojrzałości z języka polskiego w 2026 roku nie przyniesie rewolucji w wykazie obowiązujących książek. Arkusze zostaną przygotowane na bazie podstawy programowej z 2024 roku, a Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie wskazuje, co trzeba przeczytać. Absolwenci szkół średnich muszą bezwzględnie przygotować się z bardzo konkretnego kanonu dzieł literackich.

Przyszli absolwenci szkół średnich muszą pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach organizacyjnych przed przystąpieniem do matury. Zanim przejdziemy do konkretnych tytułów, warto usystematyzować podstawowe fakty:

  • egzaminacyjna batalia wystartuje w maju 2026 roku
  • zdecydowana większość abiturientów rozwiąże arkusze w oparciu o Formułę 2023
  • kompletny wykaz książek opiera się na ministerialnych wytycznych z 2024 roku
  • wiedza literacka zostanie skrupulatnie zweryfikowana podczas wypowiedzi ustnej, w zadaniach otwartych oraz w dłuższym tekście pisemnym

Co trzeba przeczytać na maturę z języka polskiego 2026?

Na egzaminie dojrzałości pojawią się zagadnienia weryfikujące orientację w fabule oraz zrozumienie głównego przesłania omawianych lektur. Wymagany wykaz CKE łączy w sobie kanoniczne dzieła z twórczością autorów znacznie bliższych naszym czasom.

W gronie absolutnie najważniejszych tekstów literackich do przyswojenia figurują:

  • Biblia (wybrane fragmenty)
  • Jan Parandowski – „Mitologia” (cz. I Grecja)
  • Sofokles – „Antygona”
  • William Szekspir – „Makbet”
  • Molier – „Skąpiec”
  • Adam Mickiewicz – „Dziady cz. III”, wybrane ballady
  • Bolesław Prus – „Lalka”
  • Fiodor Dostojewski – „Zbrodnia i kara”
  • Stanisław Wyspiański – „Wesele”
  • Władysław Reymont – „Chłopi” (fragmenty)
  • Stefan Żeromski – „Przedwiośnie”
  • Witold Gombrowicz – „Ferdydurke” (fragmenty)
  • Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat” (fragmenty)
  • Hanna Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem”
  • Albert Camus – „Dżuma”
  • George Orwell – „Rok 1984”
  • Sławomir Mrożek – „Tango”
  • Olga Tokarczuk – „Profesor Andrews w Warszawie”
  • Ryszard Kapuściński – „Podróże z Herodotem” (fragmenty)

Pełna lista jest znacznie dłuższa i obejmuje także teksty średniowieczne oraz fragmenty eposów i dramatów.

Znajomość których lektur zagwarantuje zdanie matury z języka polskiego?

Abiturienci muszą w różnym stopniu opanować wszystkie wskazane pozycje z ministerialnej listy. Podczas oceniania arkusza komisja sprawdzi przede wszystkim biegłość w interpretacji tekstu oraz umiejętność osadzenia dzieła w odpowiednim kontekście, chociażby historycznym, społecznym czy kulturowym. Ważna jest także gruntowna wiedza o samej fabule omawianych utworów.

Książki z list obowiązkowych odgrywają fundamentalną rolę w kilku kluczowych zadaniach sprawdzających wiedzę:

  • teście weryfikującym kompetencje historycznoliterackie
  • tworzeniu wypowiedzi pisemnej, gdzie poprawne odwołanie do jednej z nich jest warunkiem koniecznym
  • przypomnieniu sobie tytułów omawianych na wcześniejszych etapach szkolnych

Co istotne, arkusze z polskiego nierzadko weryfikują materiał przerabiany jeszcze w młodszych klasach. Podczas majowej sesji mogą zostać przywołane dzieła ze szkoły podstawowej, w tym między innymi:

  • wybrane księgi „Pana Tadeusza”
  • druga część dramatu „Dziady”
  • „Zemsta”
  • „Balladyna”

Jakie utwory literackie wykorzystać w wypracowaniu na maturze 2026?

Zasady obowiązujące w okresie od 2025 do 2028 roku gwarantują maturzystom sporą swobodę w doborze właściwej argumentacji. Przystępując do testu w 2026 roku, piszący mogą odnosić się do szerokiej puli tekstów pochodzących zarówno z najnowszej, jak i starszej podstawy programowej. Taka elastyczność z jednej strony ułatwia dobór przykładów, ale z drugiej wymusza na młodych ludziach dogłębne przeanalizowanie chociaż kilku kluczowych powieści.

Egzamin z języka ojczystego w 2026 roku nie zwiastuje żadnego trzęsienia ziemi i wciąż opiera się na doskonale znanym kanonie. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że nie istnieje jedna uniwersalna książka, która ze stuprocentową pewnością pojawi się w poleceniach – komisja sprawdza znajomość przekrojową całego spisu lektur.

Eksperci od lat podkreślają, że najbardziej opłacalna strategia przedmaturalna powinna opierać się na systematycznej pracy:

  • perfekcyjnym opanowaniu fabuły kilku najważniejszych lektur gwiazdkowych
  • świadomym rozpoznawaniu uniwersalnych motywów oraz konfliktów
  • regularnym ćwiczeniu i tworzeniu próbnych wypracowań pisemnych
