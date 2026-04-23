Matura 2026 z języka polskiego. Lista lektur obowiązkowych

Przyszli absolwenci szkół średnich muszą pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach organizacyjnych przed przystąpieniem do matury. Zanim przejdziemy do konkretnych tytułów, warto usystematyzować podstawowe fakty:
- egzaminacyjna batalia wystartuje w maju 2026 roku
- zdecydowana większość abiturientów rozwiąże arkusze w oparciu o Formułę 2023
- kompletny wykaz książek opiera się na ministerialnych wytycznych z 2024 roku
- wiedza literacka zostanie skrupulatnie zweryfikowana podczas wypowiedzi ustnej, w zadaniach otwartych oraz w dłuższym tekście pisemnym
Co trzeba przeczytać na maturę z języka polskiego 2026?
Na egzaminie dojrzałości pojawią się zagadnienia weryfikujące orientację w fabule oraz zrozumienie głównego przesłania omawianych lektur. Wymagany wykaz CKE łączy w sobie kanoniczne dzieła z twórczością autorów znacznie bliższych naszym czasom.
W gronie absolutnie najważniejszych tekstów literackich do przyswojenia figurują:
- Biblia (wybrane fragmenty)
- Jan Parandowski – „Mitologia” (cz. I Grecja)
- Sofokles – „Antygona”
- William Szekspir – „Makbet”
- Molier – „Skąpiec”
- Adam Mickiewicz – „Dziady cz. III”, wybrane ballady
- Bolesław Prus – „Lalka”
- Fiodor Dostojewski – „Zbrodnia i kara”
- Stanisław Wyspiański – „Wesele”
- Władysław Reymont – „Chłopi” (fragmenty)
- Stefan Żeromski – „Przedwiośnie”
- Witold Gombrowicz – „Ferdydurke” (fragmenty)
- Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat” (fragmenty)
- Hanna Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem”
- Albert Camus – „Dżuma”
- George Orwell – „Rok 1984”
- Sławomir Mrożek – „Tango”
- Olga Tokarczuk – „Profesor Andrews w Warszawie”
- Ryszard Kapuściński – „Podróże z Herodotem” (fragmenty)
Pełna lista jest znacznie dłuższa i obejmuje także teksty średniowieczne oraz fragmenty eposów i dramatów.
Znajomość których lektur zagwarantuje zdanie matury z języka polskiego?
Abiturienci muszą w różnym stopniu opanować wszystkie wskazane pozycje z ministerialnej listy. Podczas oceniania arkusza komisja sprawdzi przede wszystkim biegłość w interpretacji tekstu oraz umiejętność osadzenia dzieła w odpowiednim kontekście, chociażby historycznym, społecznym czy kulturowym. Ważna jest także gruntowna wiedza o samej fabule omawianych utworów.
Książki z list obowiązkowych odgrywają fundamentalną rolę w kilku kluczowych zadaniach sprawdzających wiedzę:
- teście weryfikującym kompetencje historycznoliterackie
- tworzeniu wypowiedzi pisemnej, gdzie poprawne odwołanie do jednej z nich jest warunkiem koniecznym
- przypomnieniu sobie tytułów omawianych na wcześniejszych etapach szkolnych
Co istotne, arkusze z polskiego nierzadko weryfikują materiał przerabiany jeszcze w młodszych klasach. Podczas majowej sesji mogą zostać przywołane dzieła ze szkoły podstawowej, w tym między innymi:
- wybrane księgi „Pana Tadeusza”
- druga część dramatu „Dziady”
- „Zemsta”
- „Balladyna”
Jakie utwory literackie wykorzystać w wypracowaniu na maturze 2026?
Zasady obowiązujące w okresie od 2025 do 2028 roku gwarantują maturzystom sporą swobodę w doborze właściwej argumentacji. Przystępując do testu w 2026 roku, piszący mogą odnosić się do szerokiej puli tekstów pochodzących zarówno z najnowszej, jak i starszej podstawy programowej. Taka elastyczność z jednej strony ułatwia dobór przykładów, ale z drugiej wymusza na młodych ludziach dogłębne przeanalizowanie chociaż kilku kluczowych powieści.
Egzamin z języka ojczystego w 2026 roku nie zwiastuje żadnego trzęsienia ziemi i wciąż opiera się na doskonale znanym kanonie. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że nie istnieje jedna uniwersalna książka, która ze stuprocentową pewnością pojawi się w poleceniach – komisja sprawdza znajomość przekrojową całego spisu lektur.
Eksperci od lat podkreślają, że najbardziej opłacalna strategia przedmaturalna powinna opierać się na systematycznej pracy:
- perfekcyjnym opanowaniu fabuły kilku najważniejszych lektur gwiazdkowych
- świadomym rozpoznawaniu uniwersalnych motywów oraz konfliktów
- regularnym ćwiczeniu i tworzeniu próbnych wypracowań pisemnych