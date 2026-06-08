Najpierw pojawiły się kartki z błaganiem o pomoc

Na początku nikt nie rozumiał, co się dzieje.

Na balkonach jednego z bloków w Krakowie zaczęły pojawiać się zgniecione kulki papieru. Ktoś podrzucał je sąsiadom. Po rozwinięciu można było przeczytać pojedyncze słowa napisane drżącą ręką: „pomoc”, „policja”, „córka”.

Wyglądało to jak rozpaczliwa próba zwrócenia na siebie uwagi.

Kilka dni później wszystko stało się jasne. Późnym wieczorem do drzwi sąsiadów zapukała starsza kobieta. Była wystraszona, zdenerwowana i prosiła o dyskrecję.

– Pomóżcie mojej córce – miała błagać.

Nikt nie spodziewał się, że za tymi słowami kryje się tajemnica skrywana przez ponad 30 lat.

Sąsiedzi byli przekonani, że Magda dawno wyjechała

Mieszkańcy bloku pamiętali Magdę jeszcze z dzieciństwa.

Była zwyczajną dziewczynką. Chodziła do szkoły, bawiła się na osiedlu, miała koleżanki. Później jednak zaczęła się wycofywać. Coraz rzadziej wychodziła z domu, unikała kontaktu z rówieśnikami.

W końcu zniknęła. Przez lata sąsiedzi zakładali, że rodzice znaleźli dla niej specjalistyczny ośrodek lub dom opieki.

– Byliśmy przekonani, że jest pod opieką lekarzy. Nikt nie przypuszczał, że cały czas mieszka za ścianą – mówią dziś.

Prawda okazała się szokująca. Magdalena K., dziś 51-letnia kobieta, przez około 30 lat nie opuszczała mieszkania rodziców.

Nie miała dokumentów, nie chodziła do lekarza

Gdy służby weszły do mieszkania, zobaczyły kobietę żyjącą poza normalnym światem. Nie posiadała dowodu osobistego. Nie miała telefonu. Nie miała własnych pieniędzy. Nie korzystała z opieki medycznej.

Według informacji ujawnionych po interwencji, przez lata nie była ani u lekarza, ani u dentysty.

Kiedy została wyprowadzona z mieszkania, jej stan wzbudził ogromne poruszenie. Była bardzo zaniedbana. Nie miała włosów ani zębów. Skarżyła się na silne bóle brzucha.

Natychmiast trafiła do szpitala. Tam przebywa do dziś.

W tym wszystkim najbardziej przejmujące są jednak słowa matki Magdy. 75-letnia Krystyna K. przez wiele lat nie szukała pomocy. Przełom nastąpił dopiero po udarze, który przeszła w listopadzie 2025 roku.

Spędziła kilka tygodni w szpitalu. Po powrocie do domu wiedziała już, że nie jest niezniszczalna.

– Przed śmiercią chciałam ochronić córkę. Dlatego zdecydowałam się prosić o pomoc – mówi dziś.

Przyznaje, że była to jedna z najtrudniejszych decyzji w jej życiu.

– Dużo mnie kosztowało napisanie tych kartek. Jeszcze więcej odwagi wymagało zapukanie do sąsiadów. Ale wiedziałam, że muszę to zrobić – opowiada.

W jej głosie słychać ulgę.

– Magda jest już zaopiekowana. Trafiła do szpitala. Nie boję się już o nią tak jak wcześniej – dodaje.

Ulgę zastąpił kolejny lęk

Choć los córki przestał być dla niej największą niewiadomą, pojawił się nowy strach. W mieszkaniu z rodzicami przez cały czas mieszkał również ich najmłodszy syn – dziś 36-letni Paweł.

Mężczyzna jest niepełnosprawny i ubezwłasnowolniony. Nie potrafi samodzielnie funkcjonować.

– Teraz najbardziej martwię się o syna – przyznaje pani Krystyna.

Starsze małżeństwo wie, że nie będzie żyło wiecznie. I właśnie ta świadomość spędza im sen z powiek.

– Kto się nim zajmie, gdy nas zabraknie? – pytają.

5

Historia, która stawia trudne pytania

Sprawa Magdaleny wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród sąsiadów, ale również w całej Polsce.

Jak to możliwe, że kobieta przez trzy dekady pozostawała poza systemem? Jak mogła nie korzystać z pomocy lekarzy? Dlaczego przez tyle lat nikt nie wiedział, co dzieje się za drzwiami mieszkania?

Na te pytania odpowiedzi szukają dziś śledczy.

Po ujawnieniu sprawy rodzinie założono Niebieską Kartę, a prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące możliwego znęcania się nad osobą nieporadną.

Dziś Magdalena przebywa pod opieką specjalistów. Jej stan zdrowia ma się poprawiać. Po raz pierwszy od wielu lat znajduje się w miejscu, gdzie może liczyć na regularną pomoc medyczną i wsparcie.

Dla sąsiadów, którzy odebrali dramatyczne kartki z prośbą o ratunek, najważniejsze jest jedno. – Może teraz wreszcie będzie miała życie, którego przez tyle lat była pozbawiona – mówią.

A słowa jej matki pozostają najbardziej poruszającym świadectwem całej tej historii: