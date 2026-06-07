Smoki opanowały Kraków! Wielka Parada Smoków przyciągnęła tłumy!

Wyjątkowy spektakl na Wiśle!

Przez godzinę trwał niesamowity świetlny spektakl z efektami pirotechnicznymi. Widowisko rozpoczęło się o godzinie 22.00 gdy zapadł zmrok. Tafla Wisły zamieniła się w wielką scenę teatralną. Na wodzie pojawiły się ogromne smoki, poruszające się w rytm muzyki, światła i efektów wizualnych.

Taniec, światło, dźwięk i woda

Jak mówili organizatorzy widowisko zbudowane zostało z wielu warstw: choreografii na wodzie, iluminacji i dźwięku, które wspólnie stworzyły spójną, dynamiczną opowieść. Smoki wynurzały się z ciemności, przemieszczały po tafli Wisły i znikały wśród światła i dymu, a każdy element spektaklu został precyzyjnie zsynchronizowany.

Publiczność niewątpliwie wprawiły w zachwyt akrobacje na flyboardzie oraz skuterach wodnych, podczas których kaskaderzy stworzyli spektakularne kurtyny wodne i efekty świetlne. Organizatorem "Wielkiej Parady Smoków" był jak co roku Teatr Groteska.

To jeszcze nie koniec!

Choć paradę mamy już za sobą to nie koniec atrakcji. Dziś (tj. w niedzielę 7 czerwca) ciąg dalszy. W południe przez Planty, ulicą Grodzką aż na Rynek przejdzie kolorowy korowód smoków.

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