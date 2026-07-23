Sprawa śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Sąd wydał wyrok, już wszystko wiadomo

Sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca wpływowego polityka Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, od lat budzi ogromne emocje i pozostaje w centrum uwagi opinii publicznej. W czwartek, 23 lipca Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy, oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry. Wobec czwartego lekarza sąd uchylił wyrok i równocześnie umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu.

Sprawa ciągnęła się blisko 20 lat – mężczyzna był leczony w czerwcu 2006 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, zmarł w lipcu. Zdaniem rodziny mężczyzna nie żyje z winy lekarzy. Kiedy w 2017 roku Sąd Rejonowy uniewinnił medyków, apelację złożyli oskarżyciele.

W czwartek Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał decyzję o uniewinnieniu trzech lekarzy oskarżonych o błędy medyczne, natomiast wobec czwartego medyka postępowanie zostało umorzone z powodu przedawnienia.

Chodzi o prof. Jacka D., ówczesnego kierownika II Oddziału Kliniki Kardiologii i oddziału klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, lekarkę dyżurną Katarzynę S. oraz ordynatora sali monitorowanej Andrzeja K. Jednocześnie, wobec czwartego medyka, Dariusza D., ówczesnego lekarza oddziału i wiceszefa Pracowni Hemodynamiki, wyrok został uchylony, a postępowanie umorzone z powodu przedawnienia czynu.