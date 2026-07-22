Dramat w lesie pod Zakopanem. Starszy mężczyzna zginął przygnieciony przez ciągnik

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-22 17:28

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w kompleksie leśnym na terenie Białki Tatrzańskiej. Podczas wywozu drewna mężczyzna został przygnieciony przez maszynę rolniczą. Mimo natychmiastowej akcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w środowe popołudnie, 22 lipca, w Białce Tatrzańskiej. W terenie leśnym, podczas prac związanych z transportem drewna, doszło do wypadku, w którym życie stracił starszy mężczyzna.

Śmierć pod kołami ciągnika

Z pierwszych informacji wynika, że mężczyzna został przygnieciony przez koło ciągnika rolniczego. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne. Szczegóły zdarzenia przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem w oficjalnym komunikacie. Strażacy przekazali, że do wypadku doszło w środę, 22 lipca, po godzinie 13:30.

- W terenie leśnym podczas transportu drewna doszło do śmiertelnego w skutkach zdarzenia. Koło ciągnika rolniczego przygniotło starszego mężczyznę. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe

- poinformowano w oficjalnym komunikacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. 

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Na miejscu policja i prokurator

Dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii są obecnie wyjaśniane przez funkcjonariuszy policji, którzy pracują na miejscu pod nadzorem prokuratora. Służby będą ustalać szczegółowy przebieg tego dramatycznego zdarzenia.

Kolejna tragedia w lesie

To niestety kolejny tragiczny wypadek, do którego doszło podczas prac w terenie leśnym. Takie zdarzenia dobitnie przypominają o ogromnych zagrożeniach, jakie towarzyszą tego typu zajęciom, zwłaszcza przy użyciu ciężkiego sprzętu.

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