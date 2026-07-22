Ponad 2 miliony złotych w ciągu roku! Pensja lekarza z Małopolski wywołała burzę: „To jest nieetyczne”

Ponad 2 mln zł rocznie dla jednego lekarza! Ekspertka komentuje

Jak podaje Radio Kraków, ponad 2 miliony złotych rocznie miał zarabiać jeden z lekarzy pracujących na kontrakcie w Szpitalu Specjalistycznym imienia Józefa Dietla w Krakowie. Ta kwota wywołała gorącą dyskusję o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zdaniem prof. Dominiki Kowalskiej-Bobko z Uniwersytetu Jagiellońskiego takie zarobki przekraczają granice i są niesprawiedliwe wobec innych pracowników medycznych. W rozmowie z Radiem Kraków ekspertka przekonywała, że obecny system wymaga zmian.

Profesor zwróciła uwagę, że kontrakty B2B dają lekarzom większą swobodę i często pozwalają osiągać znacznie wyższe dochody niż etat. Są też korzystniejsze dla szpitali, ponieważ zmniejszają koszty zatrudnienia.

Jednocześnie zaznaczyła, że wiele takich kontraktów w praktyce spełnia cechy stosunku pracy. Jej zdaniem takie przypadki powinny być weryfikowane przez Państwową Inspekcję Pracy, która po zmianach przepisów ma odpowiednie uprawnienia.

Ekspertka ostro o milionowych zarobkach lekarzy: „To jest nieetyczne”

Zdaniem prof. Kowalskiej-Bobko problemem nie są same kontrakty, lecz sposób finansowania, który może prowadzić do ogromnych dysproporcji w wynagrodzeniach.

– Ja się na to nie zgadzam, i wiele osób zapewne się na to nie zgadza, aby lekarz zarabiał ponad 2 miliony rocznie. To jest myślę że nawet nieetyczne w stosunku do innych pracowników ochrony zdrowia – powiedziała w rozmowie z Radiem Kraków.

Ekspertka podkreśliła, że lekarze powinni być dobrze wynagradzani, ale ich pensje powinny wynikać z jasno określonych zasad. Jej zdaniem wysokość wynagrodzenia powinna zależeć m.in. od miejsca pracy, zakresu obowiązków, kompetencji oraz odpowiedzialności, a nie wyłącznie od formy zatrudnienia.

Według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aż 73 proc. lekarzy specjalistów w Polsce pracuje obecnie na kontraktach, czyli w ramach umów cywilnoprawnych lub własnej działalności gospodarczej.

Źródło: Radio Kraków

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