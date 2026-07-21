Tragiczny wypadek w Białce Tatrzańskiej! Nie żyje 10-letnie dziecko [ZDJĘCIA]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-21 15:24

Dramatyczne informacje napłynęły z Białki Tatrzańskiej. W poniedziałkowe popołudnie samochód osobowy, którym podróżowała 46-letnia kobieta i czworo dzieci, zjechał z drogi i z ogromną siłą uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku odniesionych obrażeń zmarło 10-letnie dziecko. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Auto zjechało z drogi. Ogrodzenie przebiło samochód

Do tragedii doszło w poniedziałek, 20 lipca, około godz. 16.45 na drodze krajowej nr 49 w Białce Tatrzańskiej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 46-letnia kobieta kierująca Toyotą Verso z nieustalonych dotąd przyczyn nagle zjechała z jezdni do przydrożnego rowu, a następnie z dużą siłą uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. Elementy drewnianej konstrukcji wbiły się do wnętrza pojazdu i ciężko raniły 10-letniego pasażera.

Dziecko zostało uwolnione z rozbitego samochodu przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Następnie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował je do szpitala. Mimo wysiłków ratowników i lekarzy życia 10-latka nie udało się uratować.

- Kierująca pojazdem oraz troje innych dzieci (w wieku 9-10 lat) bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. Poszkodowane dziecko zostało wydobyte z pojazdu przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a następnie z poważnymi obrażeniami ciała śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Pomimo podjętych działań ratujących życie nie zdołano uratować dziecka, które w wyniku doznanych obrażeń zmarło w szpitalu – informuje policja w komunikacie.

Badanie wykazało, że kierująca była trzeźwa. Do dalszych badań zabezpieczono również próbkę jej krwi. Na miejsce wezwano psychologa, który udzielił wsparcia dzieciom uczestniczącym w tym tragicznym zdarzeniu.

Śledczy wyjaśniają przyczyny tragedii

Do późnych godzin wieczornych na miejscu tragedii pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. W czynnościach uczestniczyli również technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Śledczy przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, a rozbity samochód został zabezpieczony do dalszych badań. Zebrany materiał ma pomóc

- Wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku będzie przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez zakopiańską prokuraturę oraz policjantów – dodają policjanci.

Przeczytaj także:
Justyna przygotowała mu ulubioną sałatkę. Kilka godzin później już nie żyła. Ma…
Wrak czerwonego auta wbity w ogrodzenie. Na miniaturze policjanci przy aucie w rowie. O wypadku czytaj na SE.
Galeria zdjęć 5
Express Biedrzyckiej - prof. Migalski: To najpotężniejszy kryzys w Prawie i Sprawiedliwości od 15 lat!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki