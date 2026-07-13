Spędziła 3 tygodnie w polskim uzdrowisku. Tak wspomina pobyt

Pobyt w uzdrowisku nie spełnił oczekiwań kuracjuszki

Sanatoria to miejsca, które wydają się być oazą spokoju, wypoczynku i oderwania od codziennych obowiązków. Niestety, takie wyobrażenia nie zawsze okazują sie być zgodne z rzeczywistością. Coś na ten temat wie pewna kuracjuszka, która już jakiś czas temu podzieliła się swoją opinią o turnusie, który pozostaiwał wiele do życzenia. O jej historii pisał portal WP.

Sen w zatyczkach do uszu i brak wieczorków tanecznych

Kuracjuszka wybrała się na turnu do Krynicy-Zdroju, czyli do miejscowości dobrze znanej pacjentom uzdrowiskowym. Liczyła, że pobyt będzie spokojny i relaksujący, ale niestety tak się nie stało. Kobieta narzekała m.in. na usytuowanie obiektu:

Sanatorium jest na wzniesieniu. Do centrum blisko, ale codziennie trzeba było się wspinać. Dla osób starszych albo z problemami z chodzeniem to naprawdę trudne

To jednak nie koniec. Kuracjuszka zwróciła również uwagę na brak wieczorków tanecznych czy innych zajęć pobocznych dla pacjentów.

Nie było wieczorków tanecznych, nie było koncertów, nic. Jak ktoś chciał czegoś więcej niż leżenie i zabiegi, musiał sam szukać atrakcji w mieście - pisała w mediach społecznościowych, czytamy na portalu WP.pl.

Standard pokoju odbiegał od norm

Negatywnie na całym pobyt wpłynął także standard pokoju, w którym kobieta przebywała z dwiema innymi pajcentkami. Wyposażenie pozostawiało wiele do życzenia, lecz największym zaskoczenie było łóżko...

Ja byłam w pokoju trzyosobowym. Był ciasny, nie było gdzie schować torby, telewizor płatny 46 zł od osoby, powieszony nad łóżkiem jednej z kuracjuszek. Słabo i w związku z tym zrezygnowałyśmy z telewizora! Był duży balkon - to na plus, łóżko, a raczej materac położony na ramie starego tapczana, na którym były położone drzwi z szafy, które przy każdym obrocie powodowały skrzypienie, więc wszystkie panie spały w zatyczkach do uszu - pisała w mediach społecznościowych, czytamy na portalu WP.pl. Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

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Pobyty w uzdrowiskach

W przypadku pobytów w uzdrowiskach można znaleźć wiele różnych opinii – zarówno bardzo pozytywnych, jak i krytycznych. Wynika to z tego, że każdy ma inne oczekiwania, potrzeby oraz wyobrażenie dotyczące komfortu i standardu pobytu. To, co dla jednej osoby będzie w pełni satysfakcjonujące, dla innej może okazać się niewystarczające. Warto więc przed wyborem konkretnego uzdrowiska zapoznać się z ofertą i opiniami, ale również mieć na uwadze, że odbiór standardu jest kwestią indywidualną.