Górale liczą straty na Krupówkach. Mniej gości z Bliskiego Wschodu

Mniej turystów z Bliskiego Wschodu na Krupówkach

Stolica polskich Tatr od dłuższego czasu utrzymuje status jednego z najbardziej obleganych miejsc wypoczynkowych w naszym kraju. Turyści przyjeżdżają tu dla wyjątkowej atmosfery, malowniczych krajobrazów, słynnych Krupówek i szerokiego wachlarza rozrywek dostępnych przez cały rok. W ostatnich latach Podhale stało się wyjątkowo atrakcyjne dla gości z Półwyspu Arabskiego, którzy tłumnie odwiedzali ten region. O ile w poprzednich sezonach letnich ich obecność rzucała się w oczy, o tyle w tym roku przyjezdnych z tamtych stron jest znacznie mniej, co budzi niepokój wśród miejscowych biznesmenów.

Jeśli na koniec wakacji okaże się, że liczba turystów arabskich osiągnie około 50 proc. poziomu z ubiegłego roku, będzie to maksimum, na jakie możemy liczić - mówił "Faktowi" Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Już nie tylko Zakopane. Ten kurort może być hitem wakacj

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Arabowie odwiedzają Zakopane rzadziej niż w ubiegłych latach

Zakopane zyskało w minionych latach sporą sympatię wśród podróżnych z państw arabskich. Chętnie spacerowali oni po słynnym deptaku, poznawali lokalne atrakcje i zachwycali się widokami na tatrzańskie szczyty. Obecnie jednak brakuje tłumów z Bliskiego Wschodu. Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja może ulec poprawie w nadchodzących tygodniach, kiedy warunki pogodowe staną się bardziej sprzyjające, a sezon turystyczny wejdzie w decydującą fazę.

Zakopane na wakacje wciąż przyciąga tłumy turystów

Wypoczynek pod Tatrami nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wczasowiczów z Polski, jak i obcokrajowców. I choć Zakopane uchodzi za zimową stolicę, to w miesiącach letnich także kusi turystów. Przechadzki główną ulicą, górskie eskapady, degustacja regionalnych potraw oraz liczne możliwości spędzania czasu sprawiają, że miasto to wciąż plasuje się w czołówce najpopularniejszych celów podróży.

Daje się jednak zauważyć pewien trend: niektórzy wczasowicze preferują spokojniejsze zakątki i świadomie rezygnują z pobytu w tętniącym życiem, gwarnym sercu kurortu. Zakopane odchodzi w zapomnienie. Turyści mają dość górali i wysokich cen!