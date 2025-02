Zakopane odchodzi w zapomnienie. Turyści mają dość górali i wysokich cen!

Kolejne oszustwo na policjanta. To wystarczyło, żeby straciła 50 tys. zł. Policjanci alarmują

Dramatyczna bójka w Jarosławiu. Wiemy, co dalej z pięcioma zatrzymanymi!

Autor:

Spis treści

Zakopane jest już passe. Na Krupówkach nie ma tłumów jak dawniej

Jeszcze kilka lat temu niemalże każdy wiedział, że Zakopane nie ma sobie równych i króluje jako zimowa stolica Polski. Tłumy turystów zalewały Krupówki i inne okolice miejscowości, a znalezienie wolnego pokoju w hotelu na ostatnią chwilę było niemożliwe. Dziś jednak widzimy, że coś się zmieniło - kultowe miasteczko pustoszeje, a góralski klimat, zamiast przyciągać turystów, to ich odpycha. Coraz więcej osób rezygnuje z wyjazdów do Zakopanego i udaje się do innych górskich miejscowości - gdzie konkretnie?

Gdzie na ferie zimowe? Zamiast Zakopanego Polacy wybierają tę lokalizację

Okazuje się, że aktualnie turyści zamiast do Zakopanego wybierają się m.in. w Bieszczady, a dokładnie do mało znanej miejscowości Wańkowa w województwie podkarpackim. Okoliczni przedsiębiorcy zauważają wzrost zainteresowania i cieszą się, że tak wielu Polaków chętnie ich odwiedza.

To miłe zaskoczenie w porównaniu do umiarkowanie udanego sezonu letniego. Mamy zarezerwowanych o 20 proc. więcej miejsc noclegowych niż rok temu o tej porze. Na ten moment w Bieszczadach zarezerwowanych jest ponad 80 proc. noclegów. To więcej niż w stolicy Tatr - Zakopanem - mówiła portalowi WP przedstawicielka Podkarpackiej Izby Gospodarczej Paulina Mazgaj.

Właściciele hoteli nie narzekają na ogrom rezerwacji i cieszą się, że tegoroczny sezon zimowy tak miło ich zaskoczył. Bez wątpienia kuszące dla turystów są ceny, warunki oraz panujący w okolicy spokój.

Myślę, że turyści przekonali się, że mamy fajną infrastrukturę narciarską, są dobre warunki. Można bezpiecznie iść w góry, jest spokojniej niż w Tatrach [...] Ludzie mówią nam wprost, że jeździli latami do Białki, Bukowiny czy Zakopanego, ale że u nas jest spokojniej i ceny są niższe. Mają dość chciwości górali, którzy próbują zarobić, na czym popadnie - mówił portalowi WP Filip Lubaś.

Przeczytaj także: Zakopane opanowane przez zagranicznych turystów. Po Arabach pozostały tylko wspomnienia!

Sonda Gdzie wybierasz się na ferie zimowe? W góry Nad morze Do innego miasta w Polsce Za granicę