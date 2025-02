co na to uczniowie?

Autor:

Spis treści

Zakopane na ferie zimowe? Polacy wolą inne lokalizacje

Przez lata to właśnie do Zakopanego wielu Polaków udawało się na ferie zimowe, by spędzić czas z rodziną na stokach oraz w urokliwych restauracjach na mieście. Aktualnie jednak wszystko się zmieniło i mało kto już decyduje się na wyjazd w te strony. Coraz częściej turyści z naszego kraju wybierają się m.in. do Krynicy-Zdroju w okresie zimowym, natomiast latem do nadmorskich miejscowości lub po prostu do lokalizacji mniej obleganych. Co ciekawe jednak, choć Zakopane straciło sporą część polskich odwiedzających, to nie brakuje tam gości zza granicy!

Zakopane zalane przez zagranicznych turystów. Nie mówimy o Arabach!

Zakopane jest w ostatnich latach popularne wśród turystów z krajów arabskich. Przybywający do zimowej stolicy Polski Arabowie niejednokrotnie zachwycali się naszą kulturą, pogodą i stylem życia. Ci jednak do Zakopanego najczęściej podróżują latem, natomiast zimą w okolicy Krupówek nie brakuje Słowaków, którzy aktualnie wręcz zalewają miasto swoją obecnością. Naszych południowych sąsiadów do Zakopanego przyciąga w szczególności dobra cena, a w zasadzie korzystny kurs wymiany euro na złotówki.

Mamy coraz więcej klientów zagranicznych, przy czym największa dynamika wzrostu na pewno jest wśród turystów ze Słowacji. Tej zimy biją prawdziwe rekordy. Są nacją, która bardzo często do nas przyjeżdża, przede wszystkim na weekendy. Wytłumaczenie jest dość proste. U nas jest po prostu taniej. Mają u siebie euro, więc przy wymianie na złotówki ceny w Zakopanem są dla nich bardzo korzystne - mówiła w rozmowie z portalem WP Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.