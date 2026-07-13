Katastrofa budowlana w centrum Częstochowy. Na miejscu dziesiątki strażaków

W niedzielę wieczorem, 12 lipca w ścisłym centrum Częstochowy doszło do poważnego zdarzenia. O godzinie 20.41 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny znajdującej się przy ul. Kościuszki 8, na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.

Według wstępnych ustaleń zawalił się fragment budynku o wymiarach około 6 na 4 metry, czyli ponad 20 metrów kwadratowych konstrukcji. Obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania. Należy on do Urzędu Miasta Częstochowy i był przeznaczony do rozbiórki. Oficyna znajduje się po prawej stronie od bramy prowadzącej na teren szkoły.

Na miejsce natychmiast skierowano znaczne siły straży pożarnej. W pierwszej fazie działań pracowało 16 zastępów, jednak wraz z rozwojem akcji liczba zaangażowanych sił wzrosła do 41 zastępów straży pożarnej. Do Częstochowy zadysponowano również Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Jastrzębia-Zdroju oraz zespół z psami ratowniczymi, którego zadaniem jest dokładne sprawdzenie gruzowiska i wykluczenie obecności osób pod zawaloną konstrukcją.

Służby godzinami sprawdzały gruzowisko

Najważniejszym celem prowadzonej akcji było ustalenie, czy w chwili zawalenia w budynku przebywały jakiekolwiek osoby. Według dotychczasowych informacji nikomu nic się nie stało, jednak ratownicy prowadzą działania z zachowaniem najwyższych procedur bezpieczeństwa i nie przerywają przeszukiwania rumowiska.

Na miejscu pracowali także przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy, dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy będą wyjaśniać okoliczności katastrofy i ocenią stan pozostałej części obiektu.

Jak wynika z relacji osób znających budynek, jego stan techniczny od dłuższego czasu budził zastrzeżenia. Na elewacji widoczne były liczne pęknięcia, a z murów odpadały fragmenty tynku. W przeszłości w oficynie odbywały się zajęcia szkolne z muzyki i plastyki, a część pomieszczeń wykorzystywała szkoła nauki jazdy. W ostatnim czasie budynek był jednak nieużytkowany i odgrodzony metalowym ogrodzeniem.

Teren wokół miejsca zdarzenia został zabezpieczony, a ulica Kościuszki została zamknięta dla ruchu. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami. Akcja ratowniczo-poszukiwawcza trwa, a służby zapowiadają przekazanie kolejnych informacji po zakończeniu przeszukiwania zawaliska oraz ocenie stanu konstrukcji przez specjalistów.

Pozostałości dworca w Częstochowie: