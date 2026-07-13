Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Trudny, szybko zwątpisz w komplet
2026-07-13 4:00
Rozpocznij tydzień od prawdziwej gimnastyki umysłu! Przed Tobą poniedziałkowy QUIZ z wiedzy ogólnej, który z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Przygotowaliśmy zestaw pytań, które wykraczają poza podstawy i wymagają szerokich horyzontów. To nie jest test dla każdego – szybko przekonasz się, że zdobycie kompletu punktów będzie prawdziwym wyzwaniem i mało kto sprosta temu zadaniu. Czy jesteś gotów zmierzyć się z legendarnym poziomem trudności?