QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Trudny, szybko zwątpisz w komplet

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-13 4:00

Rozpocznij tydzień od prawdziwej gimnastyki umysłu! Przed Tobą poniedziałkowy QUIZ z wiedzy ogólnej, który z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Przygotowaliśmy zestaw pytań, które wykraczają poza podstawy i wymagają szerokich horyzontów. To nie jest test dla każdego – szybko przekonasz się, że zdobycie kompletu punktów będzie prawdziwym wyzwaniem i mało kto sprosta temu zadaniu. Czy jesteś gotów zmierzyć się z legendarnym poziomem trudności?

Zaskoczona kobieta z testem ciążowym rozmawia przez telefon. Rozwiąż trudny quiz wiedzy ogólnej na SE.
Autor: Shutterstock QUIZ
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Trudny, szybko zwątpisz w komplet
Pytanie 1 z 10
Ilu urzędujących prezydentów USA zmarło w zamachach?

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Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

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